"Сложно защититься". СМИ раскрыли, что Иран приготовил США и Израилю

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В случае затяжного конфликта у Израиля и США могут возникнуть трудности с отражением иранских атак из-за ограниченного количества зенитных ракет, пишет Spiegel.
В издании отметили, что уничтожение ракетной программы Ирана будет сложной задачей, поскольку ракеты разбросаны по всей стране и часто спрятаны в горах.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
