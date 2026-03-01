"Сложно защититься". СМИ раскрыли, что Иран приготовил США и Израилю

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В случае затяжного конфликта у Израиля и США могут возникнуть трудности с отражением иранских атак из-за ограниченного количества зенитных ракет, пишет Spiegel.

"Иран немедленно ответил на атаку ракетным ударом по Израилю , поразив, среди прочих целей, портовый город Хайфу . Американцам и Израилю, вероятно, будет сложно защититься от подобных ударов в условиях затяжного конфликта, учитывая ограниченные запасы зенитных ракет", — говорится в материале.

В издании отметили, что уничтожение ракетной программы Ирана будет сложной задачей, поскольку ракеты разбросаны по всей стране и часто спрятаны в горах.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке