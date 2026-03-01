Рейтинг@Mail.ru
"Стендап номер". Фон дер Ляйен унизили после ее заявления об Иране
01.03.2026
"Стендап номер". Фон дер Ляйен унизили после ее заявления об Иране
"Стендап номер". Фон дер Ляйен унизили после ее заявления об Иране
Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности...
в мире, иран, сша, израиль, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, оон, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ООН, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Стендап номер". Фон дер Ляйен унизили после ее заявления об Иране

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что она соберет специальное заседание по безопасности на фоне ситуации в Иране только в грядущий понедельник.
«
"Не забудьте еще про трехчасовой обед", — написал @beffjezos.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран подтвердил гибель начальника Генштаба ВС и министра обороны
Вчера, 09:36
"Вы им собираетесь отправить по электронной почте резко выраженное письмо?" — поинтересовалась @emmakennytv.
"Отличное решение. Наслаждайтесь выходными", — сыронизировал @KvBahnhof.
"Даже глобальный конфликт не может заставить европейцев перестать соблюдать пятидневную рабочую неделю", — пошутил @V_arrell.
"Если вы сказали бы такое во время стендап номера в клубе, то это могло было быть даже действительно смешно. Вы очень забавная, фон дер Ляйен", — подытожил @BrianDTucker.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Али Лариджани - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана выступит с заявлением
Вчера, 08:05
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Грозит хаос": в Германии раскритиковали нападение на Иран
Вчера, 07:41
 
