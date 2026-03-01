Рейтинг@Mail.ru
Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны и командующего КСИР
06:21 01.03.2026 (обновлено: 06:59 01.03.2026)
Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны и командующего КСИР
в мире, иран, сша, израиль, али шамхани, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Шамхани, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны и командующего КСИР

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иран подтверждает гибель секретаря совета обороны вице-адмирала Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерала Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля, сообщает агентство IRNA.
"Секретарь совета обороны вице-адмирал Али Шамхани и командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур погибли в результате атаки США и Израиля", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вице-президент Ирана рассказал, кто возьмет на себя обязанности Хаменеи
В миреИранСШАИзраильАли ШамханиАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
