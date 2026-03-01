Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко отметила роль Хаменеи в формировании партнерства России и Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
16:29 01.03.2026
Матвиенко отметила роль Хаменеи в формировании партнерства России и Ирана
Матвиенко отметила роль Хаменеи в формировании партнерства России и Ирана
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сыграл значительную роль в формировании стратегического партнерства РФ и Ирана, заявила председатель Совета Федерации...
Матвиенко отметила роль Хаменеи в формировании партнерства России и Ирана

Матвиенко: Хаменеи сыграл важную роль в формировании партнерства России и Ирана

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сыграл значительную роль в формировании стратегического партнерства РФ и Ирана, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Аятолла Хаменеи останется в памяти как масштабная историческая фигура, государственный и духовный лидер, сыгравший значительную роль в формировании отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и Ирана, а также в содействии развитию межпарламентского диалога", - написала Матвиенко в соболезновании на имя спикера собрания исламского Совета Ирана Мохаммеда Багера Галибафа.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
