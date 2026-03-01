Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн просил голливудского промоутера найти ему суррогатную мать - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 01.03.2026 (обновлено: 09:54 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/epshtejn-2077606513.html
Эпштейн просил голливудского промоутера найти ему суррогатную мать
Эпштейн просил голливудского промоутера найти ему суррогатную мать - РИА Новости, 01.03.2026
Эпштейн просил голливудского промоутера найти ему суррогатную мать
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в 2011 году просил голливудского промоутера Пегги Сигал помочь ему найти суррогатную мать, описав желаемую... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:53:00+03:00
2026-03-01T09:54:00+03:00
в мире
сша
флорида
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260228/kheteuey-2077348095.html
https://ria.ru/20260228/epshtejn-2077339803.html
https://ria.ru/20260227/prichiny-2077044282.html
сша
флорида
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
Эпштейн просил голливудского промоутера найти ему суррогатную мать

РИА Новости: Эпштейн просил Пегги Сигал помочь ему найти суррогатную мать

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в 2011 году просил голливудского промоутера Пегги Сигал помочь ему найти суррогатную мать, описав желаемую кандидатуру как женщину с "отличными генами" — умную, красивую и с чувством юмора, следует из документов министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Пусть бухгалтеры занимаются всем остальным… а ты налаживай контакты и найди мне мать для ребёнка", — говорится в письме Эпштейна от 12 августа 2011 года, опубликованном минюстом США.
Актиса Энн Хэтэуэй - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Эпштейн и Билл Гейтс хотели выпить кофе с Энн Хэтэуэй
28 февраля, 09:24
В том же сообщении он уточняет, что ему нужны "отличные гены", и в шутливой форме замечает, что если бы Сигал была моложе на 40 лет, она сама могла бы подойти на эту роль.
Сигал в ответ рассуждает о возможных условиях такой договорённости. По её словам, потенциальная кандидатка должна воспринимать это как деловое соглашение и не становиться "слишком эмоциональной". Она отмечает, что "девушка высокого уровня захочет настоящих отношений с отцом", тогда как возможной кандидаткой может быть та, кто стремится к определённому образу жизни, "который не может получить иным способом", при этом она "должна быть стабильной, как скала". Завершая письмо, Сигал пишет: "Ищу".
В опубликованном массиве документов также содержится переписка того же периода, касающаяся финансовых вопросов Сигал. В частности, речь идёт о взаимодействии с бухгалтером и обсуждении отчётности по наследству Аннетт Сигал: в письмах она запрашивает финансовые документы, интересуется сроками предоставления отчётов и просит не производить окончательные выплаты без её согласия. Эпштейн в ряде случаев фигурирует как получатель пересылаемых сообщений, что свидетельствует о его осведомлённости о её деловых и финансовых делах.
В том же массиве опубликованных материалов содержатся и более поздние письма, в которых Сигал благодарит Эпштейна за "верную дружбу и юридическую защиту".
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Вербовщица из Литвы переживала, что слишком стара для Эпштейна
28 февраля, 08:08
"Никто не был более щедрым ко мне своим временем и ресурсами", — пишет она, добавляя, что его поддержка является огромной частью её уверенности в своих "ежедневных амбициях быть успешной в бизнесе и жизни".
В отдельном письме Сигал также выражает желание "всё равно увидеть (его - ред.) частный рай", имея в виду принадлежащий Эпштейну остров.
Ранее американские СМИ писали, что Сигал на протяжении многих лет входила в круг общения Эпштейна и поддерживала с ним контакты после его первого уголовного преследования во Флориде в 2008 году. В публикациях отмечалось, что она продолжала взаимодействовать с ним на светских мероприятиях и сохраняла деловые контакты, что, по мнению ряда авторов, способствовало его присутствию в кругах шоу-бизнеса и бизнеса Нью-Йорка, несмотря на выдвинутые обвинения. Сама Сигал заявляла, что не знала о противоправной деятельности финансиста.
Как выяснило РИА Новости при анализе опубликованных материалов, имя Пегги Сигал упоминается более чем в 7,5 тысячи файлов, связанных с Эпштейном. Документы были раскрыты минюстом США в рамках публикации материалов, относящихся к расследованию его противоправной деятельности.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана
27 февраля, 07:34
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала