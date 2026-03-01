Эпштейн просил голливудского промоутера найти ему суррогатную мать

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн в 2011 году просил голливудского промоутера Пегги Сигал помочь ему найти суррогатную мать, описав желаемую кандидатуру как женщину с "отличными генами" — умную, красивую и с чувством юмора, следует из документов министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Пусть бухгалтеры занимаются всем остальным… а ты налаживай контакты и найди мне мать для ребёнка", — говорится в письме Эпштейна от 12 августа 2011 года, опубликованном минюстом США

В том же сообщении он уточняет, что ему нужны "отличные гены", и в шутливой форме замечает, что если бы Сигал была моложе на 40 лет, она сама могла бы подойти на эту роль.

Сигал в ответ рассуждает о возможных условиях такой договорённости. По её словам, потенциальная кандидатка должна воспринимать это как деловое соглашение и не становиться "слишком эмоциональной". Она отмечает, что "девушка высокого уровня захочет настоящих отношений с отцом", тогда как возможной кандидаткой может быть та, кто стремится к определённому образу жизни, "который не может получить иным способом", при этом она "должна быть стабильной, как скала". Завершая письмо, Сигал пишет: "Ищу".

В опубликованном массиве документов также содержится переписка того же периода, касающаяся финансовых вопросов Сигал. В частности, речь идёт о взаимодействии с бухгалтером и обсуждении отчётности по наследству Аннетт Сигал: в письмах она запрашивает финансовые документы, интересуется сроками предоставления отчётов и просит не производить окончательные выплаты без её согласия. Эпштейн в ряде случаев фигурирует как получатель пересылаемых сообщений, что свидетельствует о его осведомлённости о её деловых и финансовых делах.

В том же массиве опубликованных материалов содержатся и более поздние письма, в которых Сигал благодарит Эпштейна за "верную дружбу и юридическую защиту".

"Никто не был более щедрым ко мне своим временем и ресурсами", — пишет она, добавляя, что его поддержка является огромной частью её уверенности в своих "ежедневных амбициях быть успешной в бизнесе и жизни".

В отдельном письме Сигал также выражает желание "всё равно увидеть (его - ред.) частный рай", имея в виду принадлежащий Эпштейну остров.

Ранее американские СМИ писали, что Сигал на протяжении многих лет входила в круг общения Эпштейна и поддерживала с ним контакты после его первого уголовного преследования во Флориде в 2008 году. В публикациях отмечалось, что она продолжала взаимодействовать с ним на светских мероприятиях и сохраняла деловые контакты, что, по мнению ряда авторов, способствовало его присутствию в кругах шоу-бизнеса и бизнеса Нью-Йорка , несмотря на выдвинутые обвинения. Сама Сигал заявляла, что не знала о противоправной деятельности финансиста.