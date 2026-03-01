https://ria.ru/20260301/dzhan-2077718900.html
Капитан дортмундской "Боруссии" получил разрыв крестов в матче с "Баварией"
Капитан дортмундской "Боруссии" Эмре Джан получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу против мюнхенской РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T19:36:00+03:00
футбол
спорт
эмре джан
боруссия (дортмунд)
бундеслига
бавария
себастьян кель
