Капитан дортмундской "Боруссии" получил разрыв крестов в матче с "Баварией"
Футбол
 
19:36 01.03.2026
Капитан дортмундской "Боруссии" получил разрыв крестов в матче с "Баварией"
Капитан дортмундской "Боруссии" получил разрыв крестов в матче с "Баварией" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Капитан дортмундской "Боруссии" получил разрыв крестов в матче с "Баварией"
Капитан дортмундской "Боруссии" Эмре Джан получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу против мюнхенской РИА Новости Спорт, 01.03.2026
спорт, эмре джан, боруссия (дортмунд), бундеслига, бавария, себастьян кель
Футбол, Спорт, Эмре Джан, Боруссия (Дортмунд), Бундеслига, Бавария, Себастьян Кель
Капитан дортмундской "Боруссии" получил разрыв крестов в матче с "Баварией"

Капитан дортмундской "Боруссии" Джан получил разрыв крестов в матче с "Баварией"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Капитан дортмундской "Боруссии" Эмре Джан получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу против мюнхенской "Баварии", сообщается на сайте "шмелей".
Встреча в Дортмунде прошла 28 февраля и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". Джан вышел на поле в стартовом составе и был заменен в конце первого тайма из-за травмы.
«
"Травма Эмре - это крайне горькая потеря. Не только для него самого, но и для всех нас. Он наш капитан, всегда ставит интересы команды выше личных и является важной частью нашего клуба. В ближайшие месяцы мы окажем Эмре всю необходимую поддержку, чтобы он смог полностью восстановиться", - заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель.
Джану 32 года. Он выступает в составе "Боруссии" с лета 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил три гола.
"МЮ" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся в топ-3 АПЛ
"МЮ" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся в топ-3 АПЛ
Вчера, 19:11
 
Футбол Спорт Эмре Джан Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Бавария Себастьян Кель
 
