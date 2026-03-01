Рейтинг@Mail.ru
Туристка из России рассказала, что не знает, когда сможет вылететь из Дохи - РИА Новости, 01.03.2026
16:27 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/doha-2077683852.html
Туристка из России рассказала, что не знает, когда сможет вылететь из Дохи
Туристка из России рассказала, что не знает, когда сможет вылететь из Дохи - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка из России рассказала, что не знает, когда сможет вылететь из Дохи
Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости о том, что пока не знает, сможет ли она вылететь из Дохи ближайшей ночью, когда был запланирован ее... РИА Новости, 01.03.2026
санкт-петербург, доха, дубай, air arabia, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
Санкт-Петербург, Доха, Дубай, Air Arabia, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана

Туристка из России рассказала, что не знает, когда сможет вылететь из Дохи

Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости о том, что пока не знает, сможет ли она вылететь из Дохи ближайшей ночью, когда был запланирован ее рейс.
«
"Я нахожусь в Дохе. Вылетать должны в 2 часа ночи, на табло вылетов наш рейс еще висит. Больше данных нет", - рассказала она.
Ксения сообщила, что должна была возвращаться в Санкт-Петербург через Стамбул.
Она отметила, что пока не получала никаких сообщений от авиакомпании.
"От авиакомпании писем не было. Звонили в консульство - они сами ждут новостей об открытии неба или иных вариантах", - рассказала Ксения.
Национальный авиаперевозчик ОАЭ компания Etihad из Абу-Даби продлила остановку полетов до 14.00 2 марта. Бюджетные авиаперевозчики flydubai и Air Arabia объявили об остановке полетов из Дубая и Шарджи соответственно до 15.00 3 марта. Ранее крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates заявила о продлении приостановки полетов в и из Дубая до 15.00 2 марта.
Санкт-ПетербургДохаДубайAir ArabiaEmiratesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
