Туристка из России рассказала, что не знает, когда сможет вылететь из Дохи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости о том, что пока не знает, сможет ли она вылететь из Дохи ближайшей ночью, когда был запланирован ее рейс.
«
"Я нахожусь в Дохе. Вылетать должны в 2 часа ночи, на табло вылетов наш рейс еще висит. Больше данных нет", - рассказала она.
Ксения сообщила, что должна была возвращаться в Санкт-Петербург через Стамбул.
Она отметила, что пока не получала никаких сообщений от авиакомпании.
"От авиакомпании писем не было. Звонили в консульство - они сами ждут новостей об открытии неба или иных вариантах", - рассказала Ксения.
Национальный авиаперевозчик ОАЭ компания Etihad из Абу-Даби продлила остановку полетов до 14.00 2 марта. Бюджетные авиаперевозчики flydubai и Air Arabia объявили об остановке полетов из Дубая и Шарджи соответственно до 15.00 3 марта. Ранее крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates заявила о продлении приостановки полетов в и из Дубая до 15.00 2 марта.