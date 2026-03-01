Туристка из России рассказала, что не знает, когда сможет вылететь из Дохи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости о том, что пока не знает, сможет ли она вылететь из Дохи ближайшей ночью, когда был запланирован ее рейс.

« "Я нахожусь в Дохе. Вылетать должны в 2 часа ночи, на табло вылетов наш рейс еще висит. Больше данных нет", - рассказала она.

Ксения сообщила, что должна была возвращаться в Санкт-Петербург через Стамбул

Она отметила, что пока не получала никаких сообщений от авиакомпании.

"От авиакомпании писем не было. Звонили в консульство - они сами ждут новостей об открытии неба или иных вариантах", - рассказала Ксения.