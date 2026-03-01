Рейтинг@Mail.ru
11:08 01.03.2026
Дмитриев назвал фон дер Ляйен нерасторопной
Дмитриев назвал фон дер Ляйен нерасторопной
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нерасторопности главы РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:08:00+03:00
2026-03-01T11:08:00+03:00
Дмитриев назвал фон дер Ляйен нерасторопной

Дмитриев заявил о нерасторопности главы ЕК, созывающей встречу по Ирану 2 марта

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нерасторопности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назначила проведение специального заседания в связи с ситуацией в Иране только на понедельник, 2 марта.
В воскресенье фон дер Ляйен сообщила, что собирает 2 марта специальное заседание по безопасности на фоне ситуации в Иране.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране
28 февраля, 13:40
"Нерасторопная Урсула", - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на сообщение фон дер Ляйен о созыве собрания.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Стендап номер". Фон дер Ляйен унизили после ее заявления об Иране
Вчера, 09:57
 
