Дмитриев назвал фон дер Ляйен нерасторопной

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нерасторопности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назначила проведение специального заседания в связи с ситуацией в Иране только на понедельник, 2 марта.
В воскресенье фон дер Ляйен сообщила, что собирает 2 марта специальное заседание по безопасности на фоне ситуации в Иране.
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране
28 февраля, 13:40
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.