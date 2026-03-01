Дмитриев назвал фон дер Ляйен нерасторопной

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нерасторопности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назначила проведение специального заседания в связи с ситуацией в Иране только на понедельник, 2 марта.