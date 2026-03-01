Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали три золотые медали в заключительный день турнира UWW
Единоборства
 
22:18 01.03.2026
Россияне завоевали три золотые медали в заключительный день турнира UWW
Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в заключительный день рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).
единоборства
спорт
uww
международный олимпийский комитет (мок)
2026
спорт, uww, международный олимпийский комитет (мок)
Единоборства, Спорт, UWW, Международный олимпийский комитет (МОК)
Россияне завоевали три золотые медали в заключительный день турнира UWW

Россияне завоевали три золотые медали в заключительный день турнира UWW в Тиране

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в заключительный день рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).
В весовой категории до 55 кг золото завоевал Эмин Сефершаев. Артур Саргсян занял первое место в весовой категории до 97 кг. В весовой категории до 130 кг победил Марат Кампаров.
Серебряную медаль в весовой категории до 82 кг завоевал Адлет Тюлюбаев, в той же весовой категории бронзу взял Ираклий Каландия. Бронзовые медали в весовой категории до 60 кг завоевали Садык Лалаев и Сунер Конунов.
В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Александра Бабинцева - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Дзюдоистка Бабинцева завоевала бронзу на турнире Большого шлема
Вчера, 17:30
 
ЕдиноборстваСпортUWWМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
