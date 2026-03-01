Россияне завоевали три золотые медали в заключительный день турнира UWW

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в заключительный день рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).

В весовой категории до 55 кг золото завоевал Эмин Сефершаев. Артур Саргсян занял первое место в весовой категории до 97 кг. В весовой категории до 130 кг победил Марат Кампаров.