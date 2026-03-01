Бородавко заявил, что Большунов претендует на победу везде, где он стартует

«

"Если Александр Большунов говорит, что не в оптимальном состоянии, значит так и есть. Я всегда говорил: там, где стартует Александр Большунов, он всегда претендует на победу. В этом сезоне гонки проходят достаточно активно. Егор Митрошин и его сегодняшняя серебряная медаль - тому подтверждение", - сказал Бородавко.