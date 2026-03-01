Рейтинг@Mail.ru
Бородавко заявил, что Большунов претендует на победу везде, где он стартует
Лыжные гонки
 
13:17 01.03.2026
Бородавко заявил, что Большунов претендует на победу везде, где он стартует
Бородавко заявил, что Большунов претендует на победу везде, где он стартует - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Бородавко заявил, что Большунов претендует на победу везде, где он стартует
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов претендует на победу... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
лыжные гонки
спорт
александр большунов
юрий бородавко
спорт, александр большунов, юрий бородавко
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Юрий Бородавко
Бородавко заявил, что Большунов претендует на победу везде, где он стартует

Тренер Бородавко: Большунов претендует на победу во всех гонках, где он стартует

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Юрий Бородавко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов претендует на победу во всех гонках, в которых принимает участие.
Большунов в воскресенье выиграл спринт свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Вторым стал Егор Митрошин, третье место занял Иван Горбунов. Трехкратный олимпийский чемпион после финиша заявил, что его самочувствие в воскресенье "было полностью разобранным".
«
"Если Александр Большунов говорит, что не в оптимальном состоянии, значит так и есть. Я всегда говорил: там, где стартует Александр Большунов, он всегда претендует на победу. В этом сезоне гонки проходят достаточно активно. Егор Митрошин и его сегодняшняя серебряная медаль - тому подтверждение", - сказал Бородавко.
"Иван Горбунов тоже был среди фаворитов. Думаю, что те спортсмены, которых изначально относили к главным претендентам, в целом подтвердили свой статус", - отметил тренер.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Бородавко объяснил спад результатов лыжницы Фалеевой
Вчера, 13:09
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновЮрий Бородавко
 
