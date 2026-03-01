Рейтинг@Mail.ru
Матч ЧР по бенди в Нижнем Новгороде отменили из-за плохого состояния льда
13:46 01.03.2026
Матч ЧР по бенди в Нижнем Новгороде отменили из-за плохого состояния льда
спорт, фхмр, старт (нижний новгород)
Спорт, ФХМР, Старт (Нижний Новгород)
© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Третий матч четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом между нижегородским "Стартом" и кемеровским "Кузбассом" отменен из-за плохого состояния льда, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
"Матч не состоялся в связи с неудовлетворительным состоянием ледового покрытия хоккейного поля, представляющего опасность для здоровья участников матча", - говорится в сообщении.
Ранее "Кузбасс" выиграл первые два матча серии до трех побед, которые прошли в Кемерове.
