Матч ЧР по бенди в Нижнем Новгороде отменили из-за плохого состояния льда
Матч ЧР по бенди в Нижнем Новгороде отменили из-за плохого состояния льда
Третий матч четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом между нижегородским "Стартом" и кемеровским "Кузбассом" отменен из-за плохого состояния... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Матч ЧР по бенди в Нижнем Новгороде отменили из-за плохого состояния льда
