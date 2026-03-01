Рейтинг@Mail.ru
13:24 01.03.2026
Московское "Динамо" и "Водник" вышли в полуфинал чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" и "Водник" вышли в полуфинал чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" обыграло красноярский "Енисей" в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
спорт, сергей ломанов, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Сергей Ломанов, Чемпионат России по хоккею с мячом
Московское "Динамо" и "Водник" вышли в полуфинал чемпионата России по бенди

Московское "Динамо" и "Водник" пробились в полуфинал чемпионата России по бенди

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло красноярский "Енисей" в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась победой гостей со счетом 10:6. У победителей отличились Михаил Сергеев (7-я минута), Роман Дарковский (17, 66), Егор Ахманаев (29, 60, 67), Артем Бутенко (36), Марат Шарипов (39, 62) и Егор Рагулин (77). У хозяев авторами голов стали Сергей Ломанов (34, 45, 80), Илья Лопатин (51), Всеволод Евсеев (68) и Давид Корешков (89).
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу москвичей, которые вышли в следующий раунд турнира.
В другом матче архангельский "Водник" на выезде обыграл "СКА - Уральский трубник" из Свердловской области (4:2) и также вышел в полуфинал чемпионата России, победив во всех встречах серии.
Игрок клуба Кузбасс по хоккею с мячом - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Кузбасс" обыграл "Старт" в матче четвертьфинала ЧР по бенди
26 февраля, 17:14
26 февраля, 17:14
 
СпортСергей ЛомановЧемпионат России по хоккею с мячом
 
