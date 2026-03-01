В Бельгии начали расследование после задержания нефтяного танкера в море

"После консультации с прокуратурой Западной Фландрии было начато расследование, судно было эскортировано в порт Зебрюгге для выгрузки и конфискации груза", - указывается в сообщении.

В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.