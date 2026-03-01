В Бельгии начали расследование после задержания нефтяного танкера в море

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Власти бельгийского региона Фландрия начали расследование после задержания бельгийскими и французскими военными нефтяного танкера Ethera в Северном море в исключительной экономической зоне Бельгии, сообщает издание DH.
"После консультации с прокуратурой Западной Фландрии было начато расследование, судно было эскортировано в порт Зебрюгге для выгрузки и конфискации груза", - указывается в сообщении.
В ночь на воскресенье военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС.
В то же время, в российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ, он ожидает вызова в МИД России в воскресенье.
