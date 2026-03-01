Рейтинг@Mail.ru
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе - РИА Новости, 01.03.2026
17:29 01.03.2026
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе - РИА Новости, 01.03.2026
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе
Ситуация с транзитными туристами, которые не могут вылететь в Россию на фоне закрытого воздушного пространства из-за обострения ирано-израильского конфликта,... РИА Новости, 01.03.2026
россия, ближний восток, мальдивы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Мальдивы, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе

РИА Новости: ситуация застрявшими на отдыхе российскими туристами спокойная

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация с транзитными туристами, которые не могут вылететь в Россию на фоне закрытого воздушного пространства из-за обострения ирано-израильского конфликта, спокойная, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее АТОР сообщала, что у порядка 6-8 тысяч туристов из России были транзитные билеты через Арабские Эмираты, либо через другие страны Ближнего Востока.
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
АТОР оценило обстановку среди туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 17:00
"Туристы, находящиеся на Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке, некоторых других странах, они тоже не могут вернуться, по крайней мере, те, чьи вылеты были запланированы на 1 и 2 марта. Там, в принципе, ситуация достаточно спокойная. Кто-то продлевает отдых, кто-то из туристов готов воспользоваться альтернативными вариантами", - сказала Ломидзе.
По ее словам, улететь они могут транзитом через страны Средней Азии, через Китай. "Но в данном случае туристы, как правило, несут расходы сами. Это не задача туроператора. Туроператор может помочь с размещением, но не обязан покупать повторно билет для возврата туристов", - подчеркнула Ломидзе.
Она добавила, что ситуация все время меняется, а даты открытия авиасообщения пока непонятны.
"Мы всем рекомендуем держать постоянную связь с представителем принимающей компании, с представителем своего туроператора, либо авиакомпании, чтобы оперативно получить изменившиеся данные, если они, конечно, изменятся", - заключила она.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Большинство российских туристов в ОАЭ расселили в отелях, сообщили в АТОР
Вчера, 15:18
 
Россия
Ближний Восток
Мальдивы
Майя Ломидзе
Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
