В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация с транзитными туристами, которые не могут вылететь в Россию на фоне закрытого воздушного пространства из-за обострения ирано-израильского конфликта, спокойная, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее АТОР сообщала, что у порядка 6-8 тысяч туристов из России были транзитные билеты через Арабские Эмираты, либо через другие страны Ближнего Востока

"Туристы, находящиеся на Мальдивах , Сейшелах, Шри-Ланке , некоторых других странах, они тоже не могут вернуться, по крайней мере, те, чьи вылеты были запланированы на 1 и 2 марта. Там, в принципе, ситуация достаточно спокойная. Кто-то продлевает отдых, кто-то из туристов готов воспользоваться альтернативными вариантами", - сказала Ломидзе

По ее словам, улететь они могут транзитом через страны Средней Азии , через Китай . "Но в данном случае туристы, как правило, несут расходы сами. Это не задача туроператора. Туроператор может помочь с размещением, но не обязан покупать повторно билет для возврата туристов", - подчеркнула Ломидзе.

Она добавила, что ситуация все время меняется, а даты открытия авиасообщения пока непонятны.

"Мы всем рекомендуем держать постоянную связь с представителем принимающей компании, с представителем своего туроператора, либо авиакомпании, чтобы оперативно получить изменившиеся данные, если они, конечно, изменятся", - заключила она.