https://ria.ru/20260301/ator-2077697317.html
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе - РИА Новости, 01.03.2026
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе
Ситуация с транзитными туристами, которые не могут вылететь в Россию на фоне закрытого воздушного пространства из-за обострения ирано-израильского конфликта,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:29:00+03:00
2026-03-01T17:29:00+03:00
2026-03-01T17:29:00+03:00
россия
ближний восток
мальдивы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622844_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9efe3df409bf4312bd07458cac084871.jpg
https://ria.ru/20260301/ator-2077691002.html
https://ria.ru/20260301/ator-2077668372.html
россия
ближний восток
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077622844_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_aae72c3747ce8e686e0c7f4a2cdfc757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, мальдивы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Мальдивы, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
В АТОР оценили ситуацию с российскими туристами, застрявшими на отдыхе
РИА Новости: ситуация застрявшими на отдыхе российскими туристами спокойная
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация с транзитными туристами, которые не могут вылететь в Россию на фоне закрытого воздушного пространства из-за обострения ирано-израильского конфликта, спокойная, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее АТОР
сообщала, что у порядка 6-8 тысяч туристов из России
были транзитные билеты через Арабские Эмираты, либо через другие страны Ближнего Востока
.
"Туристы, находящиеся на Мальдивах
, Сейшелах, Шри-Ланке
, некоторых других странах, они тоже не могут вернуться, по крайней мере, те, чьи вылеты были запланированы на 1 и 2 марта. Там, в принципе, ситуация достаточно спокойная. Кто-то продлевает отдых, кто-то из туристов готов воспользоваться альтернативными вариантами", - сказала Ломидзе
.
По ее словам, улететь они могут транзитом через страны Средней Азии
, через Китай
. "Но в данном случае туристы, как правило, несут расходы сами. Это не задача туроператора. Туроператор может помочь с размещением, но не обязан покупать повторно билет для возврата туристов", - подчеркнула Ломидзе.
Она добавила, что ситуация все время меняется, а даты открытия авиасообщения пока непонятны.
"Мы всем рекомендуем держать постоянную связь с представителем принимающей компании, с представителем своего туроператора, либо авиакомпании, чтобы оперативно получить изменившиеся данные, если они, конечно, изменятся", - заключила она.
Израиль
и США
в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране
и других иранских городах. В ответ Иран
начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Многие страны объявили о закрытии воздушного пространства.