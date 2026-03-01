Как восьмилетняя девочка совершила подвиг в 2004 году

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вечером Дня святого Валентина стеклянный купол московского аквапарка рухнул на головы отдыхающих. Но среди этого ужаса произошло то, что потрясло всю страну.

Какой поступок совершила 8-летняя, поразив даже взрослых?

Суббота стала катастрофой

Суббота, 14 февраля 2004-го, День святого Валентина. Морозная Москва. В спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" было шумно и весело — крупнейший аквапарк в Восточной Европе всегда привлекал много посетителей.

Комплекс построили за 19 месяцев и назвали архитектурным событием года. Площадь — больше 20 тысяч квадратных метров. В тот день там находились около 1300 человек.

В 19 часов 15 минут стеклянный купол здания разлетелся на сотни тысяч мельчайших осколков. "Фейерверк" стекла и бетона обрушился почти на всю водную зону, незатронутым остался только бассейн для взрослых. Люди в купальных костюмах оказались на 20-градусном морозе в темноте.

Из-под завалов извлекли живыми более 100 человек, большую часть госпитализировали. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе 8 детей, более 100 пострадали, многие стали инвалидами.

Причиной обрушения стали ошибки, обусловленные грубыми просчетами при разработке проекта — построенное сооружение не отвечало нормативным требованиям по безопасности и надежности.

Роковой День рождения

Среди сотен пострадавших была семья из Твери. 8-летняя Саша Ершова вместе с мамой Любовью приехала из Твери — они собирались отмечать день рождения папы Евгения. Саша с детства занималась плаванием и очень хотела увидеть настоящий большой аквапарк.

Семья Егоровых разошлась на территории: девочка плескалась в бассейне, отец развлекался на аттракционах, мать наблюдала за дочерью из кафетерия.

Когда раздался грохот и полетели осколки, Любовь на долю секунды отвела взгляд от дочки. Обернулась — перед глазами стояла непроницаемая пелена, смесь бетонной крошки и мельчайшей стеклянной пыли.

"Я не увижу их больше никогда"

Женщина бросилась искать семью среди обломков с одной-единственной мыслью : "Я не увижу их больше никогда". Евгению повезло — в момент обрушения он скатился с горки и чудом избежал удара сверху. А вот Саша оказалась в эпицентре.

Позже девочка вспоминала : "Вдруг над головой что­-то хрустнуло, и рядом со мной упала огромная балка. Я нырнула и увидела, что под воду уходит маленькая девочка. Я поняла, что она не умеет плавать, и схватила ее под грудь. Вместе с ней я вынырнула, стала ее утешать".

А потом на них сверху рухнули тяжелые бетонные плиты.

Полтора часа в ловушке

Обломки накрыли девочек, отрезав от остального пространства. Они чудом выжили. Саша стояла по грудь в ледяной воде, в темноте, держа малышку на руках. Маша Гаврилова не могла держаться на воде. Без посторонней помощи 3-летняя малышка утонула бы за считанные секунды. У самой Саши была сломана левая рука и тяжелое сотрясение мозга. Но она продолжала прижимать к себе ребенка.

Саша стала громко звать на помощь. Один из инструкторов аквапарка сообщил Любови, что слышит детский голос под завалом. Женщина бросилась разгребать обломки между плитами.

Она пыталась поднять блоки, но те были слишком тяжелые. "Я ей говорю: 'Дочка, давай руку, я тебя попробую вытащить!' А она отвечает: 'Нет, мама, не могу, я на руках держу маленькую девочку, если я ее отпущу, она утонет'", — вспоминала женщина.

Температура воды стремительно падала — на улице был мороз. Больше полутора часов Саша держала маленькую Машу.

"Тетя Саша, только не оставляй меня!" — умоляла трехлетняя Маша. И 8-летняя девочка не оставила.

Заплакала во время трагедии она только один раз, когда видела через щель в плитах как окровавленного отца вытащили из завала.

Любовь продолжала разгребать обломки. Подоспели спасатели. Молодой инструктор аквапарка нырнул под бетонную преграду, вытащил сначала малышку, потом помог выбраться Саше.

"Не могла ее бросить"

Обеих девочек доставили в больницу. Маша тоже получила травму. Родители 3-летней девочки были потрясены, когда узнали: их дочь спас не взрослый человек, а юная школьница.

Девочку наградили медалью "За спасение погибавших" — она оказалась первым ребенком, которому вручили подобную награду. Глава МЧС подарил компьютер, губернатор региона — велосипед и путевку в санаторий на побережье Черного моря.

Свой не по годам мужественный поступок Александра объяснила одной фразой: "Я просто не могла ее бросить".

Сегодня Александре Ершовой 30 лет. Она сознательно отказывается от общения с прессой, не хочет, чтобы ее ассоциировали исключительно с той трагедией.

Поэт из Кингисеппа Георгий Крылов посвятил Саше стихотворение "Девочка из Трансвааля". Заканчивается оно строчками: