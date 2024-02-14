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Трагедия в развлекательном комплексе "Трансвааль-парк"

Трагедия в развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" - РИА Новости, 14.02.2024

Трагедия в развлекательном комплексе "Трансвааль-парк"

14 февраля 2004 года в 19 часов 15 минут на юго-западе Москвы в Ясенево в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" (Голубинская улица, 16)... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:21

2024-02-14T02:21

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14 февраля 2004 года в 19 часов 15 минут на юго-западе Москвы в Ясенево в спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" (Голубинская улица, 16) обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами. Строительство первого московского аквапарка началось в Ясенево в 2000 году. Парк, представлявший собой многоуровневое пятиэтажное здание, был спроектирован архитектурной мастерской "Сергей Киселев и партнеры", подрядчиком выступала турецкая фирма. Крупнейший в Восточной Европе аквапарк построили в рекордные сроки – всего за 19 месяцев. Он был назван архитектурным событием года.Акт госприемки "Трансвааль-парка" был подписан 20 июня 2002 года. Общая площадь комплекса составляла 20,2 тысячи квадратных метров, он мог вместить две тысячи посетителей. За время, прошедшее с момента открытия, "Трансвааль-парк" успел стать одним из самых популярных мест семейного отдыха в Москве.14 февраля 2004 года в нем находились, по разным оценкам, до 1300 человек. Более 400 человек из них находились в бассейновой и смежных с ней зонах аквапарка. В 19.15 по московскому времени купол здания упал на всю водную часть комплекса, кроме бассейна для взрослых. Площадь обрушения "Трансвааль-парка" составила почти пять тысяч квадратных метров. Под обрушившейся крышей оказались детская площадка с детским бассейном и большой бассейн с горками, центрифугой и прочими самыми привлекательными аттракционами, с прилегающими площадями. Частично пострадали фитнес-центр, амфитеатр, часть служебных помещений, прилегающих к главному входу, и холл, где располагались кассовые аппараты, а также находящееся за кассами кафе, рассчитанное на несколько десятков мест.В одно мгновение люди в купальных костюмах (многие – мокрые) оказались на двадцатиградусном морозе среди обломков стекла и бетона. Оказание помощи было организовано в течение семи-девяти минут. Масштаб разрушений в московском аквапарке поразил даже спасателей. По их мнению, такие разрушения бывают после землетрясений. В течение всей ночи спасатели не прекращали работу по разбору завалов. Три многотонных передвижных крана поочередно на стропах опускали на площадку, где работали люди, контейнеры, которые вручную наполняли строительным мусором и убирали. Работали только ручным инструментом: пневмощипцами, отбойными молотками, ломами и кувалдами. Работа осложнялась низкой температурой, высокой влажностью, несмотря на то, что вода из бассейна была слита.Во время проведения спасательных работ рухнула еще одна часть купола – фрагмент козырька. Никто не пострадал. Утром 16 февраля основные поисково-спасательные работы на месте катастрофы были завершены. В общей сложности в ликвидации последствий обрушения крыши приняли участие 1115 человек и 198 единиц техники, 57 бригад скорой помощи.В ходе спасательной операции из-под завалов в аквапарке "Трансвааль-парк" были извлечены живыми более 100 человек, большую часть из них госпитализировали. Для оказания помощи пострадавшим были задействованы более ста машин "скорой помощи". Раненых госпитализировали в десять больниц, в том числе в первую Градскую, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, в детские – Морозовскую, Филатовскую и 20 больницы, а также в 31, 71 и 64 клинические больницы.Медики также оказывали психологическую помощь работникам аквапарка и пострадавшим.По факту обрушения крыши и гибели людей в "Трансвааль-парке" прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по части второй статьи 109 Уголовного кодекса ("причинение смерти по неосторожности").Расследование по делу длилось более 20 месяцев. За это время прокуратурой были проведены десятки осмотров различных объектов, допрошено более 300 человек, проведены 240 различных судебных экспертиз, в частности, уникальная по объему и специфике исследований комплексная строительно-техническая экспертиза. В рамках нее эксперты заново спроектировали здание "Трансвааль-парка". К этой работе были привлечены более 160 экспертов и более десяти организаций. Следствие проверило все возможные версии причин аварии, в том числе связанные с неблагоприятными природными (метеорологическими, геологическими) условиями, возможными ошибками при проектировании, строительстве и эксплуатации, использованием некачественных строительных материалов, а также связанные с умышленными действиями. Согласно выводам судебной взрыво-технической экспертизы, на месте происшествия не было обнаружено никаких следов использования взрывчатых веществ или признаков внешнего воздействия на элементы конструкции здания.На основании собранных в ходе следствия данных было объективно установлено, что причиной частичного обрушения "Трансвааль-парка" явился комплекс проектных ошибок, обусловленных грубыми просчетами при разработке проекта, в результате которых построенное сооружение не отвечало нормативным требованиям по безопасности и надежности.По результатам расследования обвинения были предъявлены главному конструктору проекта Нодару Канчели, а также начальнику Московской государственной вневедомственной экспертизы (Мосгосэкспертиза) Анатолию Воронину. Канчели обвинялся в неосторожном причинении смерти и тяжкого вреда здоровью (статья 109 часть 3 и статья 118 часть 2 УК РФ), а Воронин – в халатности, приведшей к гибели двух или более человек (статья 293 часть 3 УК РФ). По данным следствия, Воронин не принял необходимых мер по всестороннему, полному и объективному рассмотрению проекта корректировки покрытия уникального по своим архитектурным и конструкторским решениям здания и подписал письмо, согласовавшее замену ранее запроектированных легких алюминиевых несущих конструкций на тяжелую железобетонную оболочку, которая и обрушилась 14 февраля 2004 года. 5 сентября 2006 года прокуратура Москвы амнистировала архитектора по его ходатайству. К Нодару Канчели была применена амнистия, связанная со 100-летием Госдумы. Кроме того, столичная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Анатолия Воронина.27 октября 2006 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным амнистирование Нодара Канчели и прекращение дела в отношении руководителя Мосгосэкспертизы Анатолия Воронина. 27 декабря данное решение было подтверждено Мосгорсудом. В 2016 году президент Ассоциации строителей России Николай Кошман (в 2002-2004 годах – председатель Госстроя России) отметил, что при возведении "Трансвааль-парка" турецкие строители грубейшим образом нарушили правила производства работ, самостоятельно изменили проектное решение, что привело к тяжелейшим последствиям. 14 февраля 2005 года на месте трагедии был установлен памятный камень с фамилиями погибших и православный крест. В том же году было принято решение о строительстве на этом месте храма-часовни. Возведенный храм-часовня в честь "Всех Святых, от века Богу угодивших" находится на территории многофункционального комплекса семейного отдыха и реабилитации здоровья "Мореон", построенного на месте бывшего "Трансвааль-парка". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, николай кошман, госдума рф, ясенево, мосгосэкспертиза, московский городской суд