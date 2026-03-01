https://ria.ru/20260301/aeroport-2077561596.html
Терминалы аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела
Терминалы аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела - РИА Новости, 01.03.2026
Терминалы аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела
Большая часть терминалов международного аэропорта Дубая была эвакуирована еще до обстрела, говорится в заявлении администрации города Дубая. РИА Новости, 01.03.2026
Терминалы аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела
Большинство терминалов аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела