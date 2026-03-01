Рейтинг@Mail.ru
01:14 01.03.2026 (обновлено: 01:17 01.03.2026)
Терминалы аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела
Терминалы аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела
Большая часть терминалов международного аэропорта Дубая была эвакуирована еще до обстрела, говорится в заявлении администрации города Дубая. РИА Новости, 01.03.2026
2026
Терминалы аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела

Большинство терминалов аэропорта Дубая были эвакуированы до обстрела

Аэропорта Дубая
Аэропорта Дубая. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Большая часть терминалов международного аэропорта Дубая была эвакуирована еще до обстрела, говорится в заявлении администрации города Дубая.
"Благодаря заранее предусмотренным действия... большинство терминалов ранее были освобождены от пассажиров",- говорится в заявлении.
