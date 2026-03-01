Аутсайдер Востока "Адмирал" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых отличились Аркадий Шестаков (9-я минута), Оскар Булавчук (49), Либор Шулак (54) и Дмитрий Завгородний (60). В составе гостей шайбы забросили Владислав Ефремов (38) и Алексей Василевский (39).