Рейтинг@Mail.ru
Аутсайдер Востока "Адмирал" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:19 01.03.2026 (обновлено: 12:20 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/admiral-2077633374.html
Аутсайдер Востока "Адмирал" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Аутсайдер Востока "Адмирал" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Аутсайдер Востока "Адмирал" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Владивостокский "Адмирал" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T12:19:00+03:00
2026-03-01T12:20:00+03:00
хоккей
спорт
владивосток
аркадий шестаков
либор шулак
дмитрий завгородний
адмирал
салават юлаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900608096_321:61:1856:924_1920x0_80_0_0_04e6b1db149a9fe3cb12a0f9e0bba1b1.jpg
https://ria.ru/20260228/lokomotiv-2077499284.html
владивосток
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900608096_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_12acb203bbac756cb5b4424c771ccd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владивосток, аркадий шестаков, либор шулак, дмитрий завгородний, адмирал, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Спорт, Владивосток, Аркадий Шестаков, Либор Шулак, Дмитрий Завгородний, Адмирал, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей
Аутсайдер Востока "Адмирал" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Аутсайдер Восточной конференции "Адмирал" обыграл дома "Салават Юлаев" в КХЛ

© пресс-служба ХК "Адмирал"Хоккеисты "Адмирала" в матче КХЛ
Хоккеисты Адмирала в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© пресс-служба ХК "Адмирал"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых отличились Аркадий Шестаков (9-я минута), Оскар Булавчук (49), Либор Шулак (54) и Дмитрий Завгородний (60). В составе гостей шайбы забросили Владислав Ефремов (38) и Алексей Василевский (39).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 марта 2026 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
4 : 2
Салават Юлаев
08:55 • Аркадий Шестаков
(Степан Старков, Никита Тертышный)
08:21 • Oskar Bulavchuk
(Александр Шепелев, Дмитрий Завгородний)
13:31 • Либор Сулак
(Семен Ручкин, Егор Чезганов)
19:37 • Дмитрий Завгородний
17:54 • Владислав Ефремов
(Григорий Панин)
18:23 • Алексей Василевский
(Шелдон Ремпал, Девин Броссо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Адмирал" впервые в сезоне обыграл уфимцев при двух победах соперника. Дальневосточный клуб прервал серию из трех поражений и с 43 очками занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" (66 очков) идет пятым.
В следующем матче команды встретятся во Владивостоке вновь, игра пройдет 3 марта.
В другом матче хабаровский "Амур" благодаря дублю Григория Кузьмина победил дома нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
Хоккеисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ
28 февраля, 19:33
 
ХоккейСпортВладивостокАркадий ШестаковЛибор ШулакДмитрий ЗавгороднийАдмиралСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала