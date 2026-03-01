Аутсайдер Востока "Адмирал" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых отличились Аркадий Шестаков (9-я минута), Оскар Булавчук (49), Либор Шулак (54) и Дмитрий Завгородний (60). В составе гостей шайбы забросили Владислав Ефремов (38) и Алексей Василевский (39).
"Адмирал" впервые в сезоне обыграл уфимцев при двух победах соперника. Дальневосточный клуб прервал серию из трех поражений и с 43 очками занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" (66 очков) идет пятым.
В следующем матче команды встретятся во Владивостоке вновь, игра пройдет 3 марта.
В другом матче хабаровский "Амур" благодаря дублю Григория Кузьмина победил дома нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
