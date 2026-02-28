Определено время на выполнение домашнего задания в выходные дни

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Школьники в России должны тратить на выполнение домашнего задания в выходные дни не более одного часа, сообщила РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.

Учащимся второго и третьего классов на домашнюю работу рекомендуется выделять не более 1,5 часов, ученикам четвертого и пятого классов - не более двух часов, а шестого-восьмого классов - не более 2,5 часов. Для 9-11 классов установлен лимит в 3,5 часа.