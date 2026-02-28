Рейтинг@Mail.ru
Определено время на выполнение домашнего задания в выходные дни - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/zadanie-2077327113.html
Определено время на выполнение домашнего задания в выходные дни
Определено время на выполнение домашнего задания в выходные дни - РИА Новости, 28.02.2026
Определено время на выполнение домашнего задания в выходные дни
Школьники в России должны тратить на выполнение домашнего задания в выходные дни не более одного часа, сообщила РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:29:00+03:00
2026-02-28T03:29:00+03:00
общество
россия
елена елшина
общероссийский профсоюз образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510562_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9b42e4a9854218a29687f936a57ba8b6.jpg
https://ria.ru/20260225/shkola-2076624133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_819f3814b9c420f734baeb831033704d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, елена елшина, общероссийский профсоюз образования
Общество, Россия, Елена Елшина, Общероссийский профсоюз образования
Определено время на выполнение домашнего задания в выходные дни

Выполнение домашнего задания в выходные не должно занимать больше часа

© iStock.com / HarbucksСемья проверяет домашнее задание
Семья проверяет домашнее задание - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© iStock.com / Harbucks
Семья проверяет домашнее задание. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Школьники в России должны тратить на выполнение домашнего задания в выходные дни не более одного часа, сообщила РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.
"Согласно нормам, домашнее задание на выходные должно быть минимизировано, не включать новый материал и занимать не более 70% от обычного дневного времени. Рекомендуется давать творческие задания, повторение, чтение или краткие тесты, чтобы общее время работы не превышало 30-60 минут, сохраняя отдых для учащихся", - сказала Елшина.
В сентябре 2025 года Минпросвещения РФ установило единые нормативы времени на выполнение домашних заданий в будние дни. Так, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания не более одного часа в день.
Учащимся второго и третьего классов на домашнюю работу рекомендуется выделять не более 1,5 часов, ученикам четвертого и пятого классов - не более двух часов, а шестого-восьмого классов - не более 2,5 часов. Для 9-11 классов установлен лимит в 3,5 часа.
Школьница во время урока химии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах
25 февраля, 13:28
 
ОбществоРоссияЕлена ЕлшинаОбщероссийский профсоюз образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала