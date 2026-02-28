Рейтинг@Mail.ru
В Японии рассказали о правилах Токийского марафона
08:10 28.02.2026 (обновлено: 09:17 28.02.2026)
В Японии рассказали о правилах Токийского марафона
токио, япония
Токио, Япония
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Участник Токийского марафона рассказал РИА Новости о специфике Токийского марафона, в котором не рекомендуется бежать в маске, закрывающей все лицо, или кимоно и длинных юбках.
"Есть строгие правила, чего нельзя делать. Нельзя приносить с собой воду в пластиковых бутылках, банках и термосах, только в картонной упаковке, нельзя снять с себя одежду и бросить ее где попало – для этого существуют отдельные контейнеры, нельзя брать с собой палки для селфи длиннее 30 сантиметров и вообще любые длинные предметы. Не рекомендуется бежать в маске с каким-либо изображением, закрывающей всё лицо, также не рекомендуется надевать кимоно или длинные юбки. Не разрешается раздача листовок, а также использование флагов и плакатов. При этом не возбраняется бежать в любом костюме, в том числе и в косплее", - рассказал участник РИА Новости.
Всем участникам при регистрации помимо номера выдают мягкий силиконовый стаканчик. Он нужен не для питья, а для того, чтобы зачерпывать воду на разных участках маршрута и выливать ее на себя. Эта мера необходима как защита от теплового удара. В день марафона в Токио ожидается солнечная погода до 16 градусов тепла, но солнце уже со второй половины февраля в японской столице начало пригревать по-весеннему, и все чаще можно увидеть прохожих под солнечными зонтиками, оберегающих себя от лишнего ультрафиолета.
С собой можно брать еду и спрей. Ограничений по применению спреев нет – это может быть и спрей от солнца, и препарат для охлаждения мышц.
При этом на разных участках пробега марафонцы могут бесплатно получить воду и спортивные напитки, а также со второй половины забега бисквиты – для восстановления уровня глюкозы в крови, сухую сливу - для восстановления солевого баланса, шоколад, булочки с кремом, японские сладости. Помимо этого стараниями спонсоров участники могут получить 14 видов напитков и еды.
Токийский марафон проводится с 2007 года и входит в шестерку крупнейших марафонов мира. По числу участников он занимает пятое место в мире. Маршрут марафона охватывает фактически весь город: он начинается от Токийской мэрии на западе, движется на север, затем на восток и на юг. Финиш расположен недалеко от императорского дворца и станции Токио.
Празднование дня кошек в Японии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Котомания охватила Японию в день кошек 22 февраля
22 февраля
 
