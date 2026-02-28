В Санкт-Петербурге открылась выставка почтовых марок об освоении Арктики

© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. Попова Открытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Выставка "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии" открылась в пятницу, накануне дня Арктики, в Центральном музее связи имени А. С. Попова. Экспозиция подготовлена при поддержке Русского географического общества и фонда "История Отечества", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Выставочный проект представляет почтовые марки, посвященные истории освоения Российской Арктики. Зрители познакомятся с хроникой полярных экспедиций, героических подвигов исследователей и технологических прорывов, связанных с покорением суровых арктических широт.

Проект имеет большое значение для музея Центрального музея связи имени А. С. Попова, отметил директор музея, член правления Российского исторического общества Сергей Иванюк.

« "Особенно символично, что мы открываем его накануне Дня Арктики — праздника, которому в этом году исполняется всего 15 лет. При всей молодости этой даты история освоения Арктики насчитывает столетия. И все ключевые события, связанные с ней, нашли свое отражение в знаках почтовой оплаты", — рассказал он.

Освоение Арктики тесно связано с достижениями в области связи, подчеркнула ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге Елена Грузнова.

« "Открытие выставки именно в Центральном музее связи неслучайно. Технологические достижения в области связи во многом ускорили продвижение в арктические широты. Трудно представить, насколько сложным было освоение Арктики в те времена, когда надежных средств связи еще не существовало. Порой невозможно было даже узнать, что с экспедицией случилась беда", — заявила она.

Директор штаб‑квартиры Русского географического общества в Санкт‑Петербурге Роман Рябинцев поблагодарил сотрудников музея за создание выставочного проекта.

"Очень важно, что Русское географическое общество поддерживает подобные инициативы. Для нас это не просто работа, а дело, имеющее особую ценность. Наша организация и ее члены всегда уделяли большое внимание изучению Арктического региона. Среди отцов-основателей РГО были выдающиеся исследователи Арктики", — подчеркнул он.

Первые посетители выставки приняли участие в экскурсии по экспозиции и познакомились с возможностями специального мобильного приложения на базе технологий AR (дополненной реальности), которое позволило им окунуться в изображенные на марках эпизоды покорения Арктики.