В Санкт-Петербурге открылась выставка почтовых марок об освоении Арктики
09:00 28.02.2026
В Санкт-Петербурге открылась выставка почтовых марок об освоении Арктики
В Санкт-Петербурге открылась выставка почтовых марок об освоении Арктики
арктика, санкт-петербург, русское географическое общество, российское историческое общество, общество, социальный навигатор, культура
Арктика, Санкт-Петербург, Русское географическое общество, Российское историческое общество

В Санкт-Петербурге открылась выставка почтовых марок об освоении Арктики

© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. ПоповаОткрытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"
Открытие выставки Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. Попова
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Выставка "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии" открылась в пятницу, накануне дня Арктики, в Центральном музее связи имени А. С. Попова. Экспозиция подготовлена при поддержке Русского географического общества и фонда "История Отечества", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Выставочный проект представляет почтовые марки, посвященные истории освоения Российской Арктики. Зрители познакомятся с хроникой полярных экспедиций, героических подвигов исследователей и технологических прорывов, связанных с покорением суровых арктических широт.
Проект имеет большое значение для музея Центрального музея связи имени А. С. Попова, отметил директор музея, член правления Российского исторического общества Сергей Иванюк.
"Особенно символично, что мы открываем его накануне Дня Арктики — праздника, которому в этом году исполняется всего 15 лет. При всей молодости этой даты история освоения Арктики насчитывает столетия. И все ключевые события, связанные с ней, нашли свое отражение в знаках почтовой оплаты", — рассказал он.
Освоение Арктики тесно связано с достижениями в области связи, подчеркнула ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге Елена Грузнова.
"Открытие выставки именно в Центральном музее связи неслучайно. Технологические достижения в области связи во многом ускорили продвижение в арктические широты. Трудно представить, насколько сложным было освоение Арктики в те времена, когда надежных средств связи еще не существовало. Порой невозможно было даже узнать, что с экспедицией случилась беда", — заявила она.
Директор штаб‑квартиры Русского географического общества в Санкт‑Петербурге Роман Рябинцев поблагодарил сотрудников музея за создание выставочного проекта.
"Очень важно, что Русское географическое общество поддерживает подобные инициативы. Для нас это не просто работа, а дело, имеющее особую ценность. Наша организация и ее члены всегда уделяли большое внимание изучению Арктического региона. Среди отцов-основателей РГО были выдающиеся исследователи Арктики", — подчеркнул он.
Первые посетители выставки приняли участие в экскурсии по экспозиции и познакомились с возможностями специального мобильного приложения на базе технологий AR (дополненной реальности), которое позволило им окунуться в изображенные на марках эпизоды покорения Арктики.
Работа выставки продлится до 31 марта.
 
