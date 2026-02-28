В Санкт-Петербурге открылась выставка почтовых марок об освоении Арктики

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Выставка "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии" открылась в пятницу, накануне дня Арктики, в Центральном музее связи имени А. С. Попова. Экспозиция подготовлена при поддержке Русского географического общества и фонда "История Отечества", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Выставочный проект представляет почтовые марки, посвященные истории освоения Российской Арктики. Зрители познакомятся с хроникой полярных экспедиций, героических подвигов исследователей и технологических прорывов, связанных с покорением суровых арктических широт.
Сибирские ученые предложили способ создания арктических "оазисов"
17 февраля, 07:00
Проект имеет большое значение для музея Центрального музея связи имени А. С. Попова, отметил директор музея, член правления Российского исторического общества Сергей Иванюк.
«
"Особенно символично, что мы открываем его накануне Дня Арктики — праздника, которому в этом году исполняется всего 15 лет. При всей молодости этой даты история освоения Арктики насчитывает столетия. И все ключевые события, связанные с ней, нашли свое отражение в знаках почтовой оплаты", — рассказал он.
Освоение Арктики тесно связано с достижениями в области связи, подчеркнула ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге Елена Грузнова.
© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. ПоповаОткрытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"
Открытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"
© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. Попова
1 из 2
© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. ПоповаОткрытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"
Открытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"
© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. Попова
2 из 2
Открытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"
© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. Попова
1 из 2
Открытие выставки "Сокрушая льды: история освоения Российской Арктики в филателии"
© Фото : Пресс-служба Центрального музея связи имени А. С. Попова
2 из 2
«
"Открытие выставки именно в Центральном музее связи неслучайно. Технологические достижения в области связи во многом ускорили продвижение в арктические широты. Трудно представить, насколько сложным было освоение Арктики в те времена, когда надежных средств связи еще не существовало. Порой невозможно было даже узнать, что с экспедицией случилась беда", — заявила она.
Директор штаб‑квартиры Русского географического общества в Санкт‑Петербурге Роман Рябинцев поблагодарил сотрудников музея за создание выставочного проекта.
"Очень важно, что Русское географическое общество поддерживает подобные инициативы. Для нас это не просто работа, а дело, имеющее особую ценность. Наша организация и ее члены всегда уделяли большое внимание изучению Арктического региона. Среди отцов-основателей РГО были выдающиеся исследователи Арктики", — подчеркнул он.
Первые посетители выставки приняли участие в экскурсии по экспозиции и познакомились с возможностями специального мобильного приложения на базе технологий AR (дополненной реальности), которое позволило им окунуться в изображенные на марках эпизоды покорения Арктики.
Работа выставки продлится до 31 марта.