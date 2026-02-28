https://ria.ru/20260228/video-2077518152.html
Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае
Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае - РИА Новости, 28.02.2026
Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае
Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала видео с последствиями ракетного удара рядом с ее домом в районе Пальма в Дубае. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:52:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
павел дуров
максим владимиров (baring vostok)
telegram
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
иран
2026
Последствия удара рядом с домом девушки Павла Дурова в Дубае
Девушка Павла Дурова опубликовала видео с последствиями удара рядом с ее домом в Дубае
В мире, Дубай, США, Иран, Павел Дуров, Максим Владимиров (Baring Vostok), Telegram, Военная операция США и Израиля против Ирана
Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара рядом с ее домом в Дубае