Продавцы рассказали о популярности "русских" магазинов в Вене

ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. "Русские" продуктовые магазины в Вене пользуются спросом не только у выходцев из стран Восточной Европы, но и у местных жителей - многие австрийцы приходят за покупками со списками от русскоязычных жен, рассказали РИА Новости продавцы.

По их словам, чаще всего покупают пельмени, сметану, сладости и другие привычные для постсоветской кухни продукты. Также высоким спросом пользуется икра и красная рыба. Кроме того, особой популярностью среди клиентов магазина пользуются семечки, пищевая сода и хозяйственное мыло. Среди клиентов - русские, украинцы и австрийцы.

Армении, Азербайджана, Казахстана. "Многие австрийцы приходят со списками от русскоязычных жен: "пельмени, сметана, конфеты", - рассказал продавец одного из "русских" магазинов, в котором представлены продукты как из России , так и с Украины , из Латвии

На полках - крупы, соленья, рыбные деликатесы, сладости: зефир в шоколаде, конфеты "Птичье молоко", вафли "Артек" и конфеты на развес.

Вене работает множество магазинов, где можно купить продукты из России, Украины, Литвы и Латвии. Чаще всего такие товары представлены в немецкой торговой сети в разных странах ЕС