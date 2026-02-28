Рейтинг@Mail.ru
Продавцы рассказали о популярности "русских" магазинов в Вене - РИА Новости, 28.02.2026
16:10 28.02.2026
Продавцы рассказали о популярности "русских" магазинов в Вене
Продавцы рассказали о популярности "русских" магазинов в Вене
2026
Продавцы рассказали о популярности "русских" магазинов в Вене

Конный экипаж на одной из улиц в Вене
Конный экипаж на одной из улиц в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. "Русские" продуктовые магазины в Вене пользуются спросом не только у выходцев из стран Восточной Европы, но и у местных жителей - многие австрийцы приходят за покупками со списками от русскоязычных жен, рассказали РИА Новости продавцы.
По их словам, чаще всего покупают пельмени, сметану, сладости и другие привычные для постсоветской кухни продукты. Также высоким спросом пользуется икра и красная рыба. Кроме того, особой популярностью среди клиентов магазина пользуются семечки, пищевая сода и хозяйственное мыло. Среди клиентов - русские, украинцы и австрийцы.
"Многие австрийцы приходят со списками от русскоязычных жен: "пельмени, сметана, конфеты", - рассказал продавец одного из "русских" магазинов, в котором представлены продукты как из России, так и с Украины, из Латвии, Армении, Азербайджана, Казахстана.
На полках - крупы, соленья, рыбные деликатесы, сладости: зефир в шоколаде, конфеты "Птичье молоко", вафли "Артек" и конфеты на развес.
В Вене работает множество магазинов, где можно купить продукты из России, Украины, Литвы и Латвии. Чаще всего такие товары представлены в немецкой торговой сети в разных странах ЕС.
Помимо нее, русскоязычные покупатели в Вене также ходят в небольшие специализированные лавки и магазины, такие как Lamberg, Malvina, Aljonka, Elmira, у некоторых точек есть даже вывески на русском.
