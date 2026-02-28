Рейтинг@Mail.ru
Селехметьева проиграла в четвертьфинале турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:48 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/turnir-2077338550.html
Селехметьева проиграла в четвертьфинале турнира в Остине
Селехметьева проиграла в четвертьфинале турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Селехметьева проиграла в четвертьфинале турнира в Остине
Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила американке Пейтон Стирнс в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T07:48:00+03:00
2026-02-28T07:48:00+03:00
теннис
спорт
остин
сша
оксана селехметьева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_f8c7c573d59e8f1082ac18bf1ae83c26.jpg
https://ria.ru/20260226/zaharova-2077006113.html
остин
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_52:0:941:667_1920x0_80_0_0_fa0c0d4bae1eeac421d9e07c22043317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, остин, сша, оксана селехметьева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Остин, США, Оксана Селехметьева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Селехметьева проиграла в четвертьфинале турнира в Остине

Селехметьева проиграла Стирнс в четвертьфинале турнира в Остине

© Фото : Социальные сетиРоссийская теннисистка Оксана Селехметьева
Российская теннисистка Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Социальные сети
Российская теннисистка Оксана Селехметьева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила американке Пейтон Стирнс в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась победой Стирнс (62-я ракетка мира) над Селехметьевой (76) со счетом 6:1, 5:7, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
ATX Open
28 февраля 2026 • начало в 03:05
Завершен
Оксана Селехметьева
1 : 21:67:55:7
Пейтон Стирнс
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале Стирнс сыграет против австралийки Кимберли Биррелл (80).
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова уступила американке во втором круге теннисного турнира в Остине
26 февраля, 21:50
 
ТеннисСпортОстинСШАОксана СелехметьеваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала