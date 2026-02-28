Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
11:06 28.02.2026 (обновлено: 14:00 28.02.2026)
Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране
Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране после ударов по республике. РИА Новости, 28.02.2026
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране после ударов по республике.
"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всей полиции, я заявляю сегодня вечером, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или же, в качестве альтернативы, вас ждет верная смерть. Поэтому сложите оружие", - объявил глава Белого дома в своем обращении.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР
Военная операция США и Израиля против ИранаИранСШАДональд ТрампВ миреКорпус стражей исламской революции
 
 
