Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране
Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране
Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране после ударов по республике.
2026-02-28T11:06:00+03:00
2026-02-28T11:06:00+03:00
2026-02-28T14:00:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
дональд трамп
в мире
корпус стражей исламской революции
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша, дональд трамп, в мире, корпус стражей исламской революции
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США, Дональд Трамп, В мире, Корпус стражей исламской революции
Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране
Трамп признал, что рассчитывает на смену власти в Иране после ударов Израиля