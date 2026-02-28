https://ria.ru/20260228/tramp-2077366147.html
США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:53:00+03:00
США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием, заявил Трамп
