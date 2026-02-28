Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США - РИА Новости, 28.02.2026
02:06 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/tramp-2077323977.html
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает Россию.
2026-02-28T02:06:00+03:00
2026-02-28T02:06:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
китай
2026
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США и он сам уважает ее

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает Россию.
"Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их", - сказал Трамп на выступлении в штате Техас.
До этого Трамп неоднократно заявлял, что у него "отличные отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным.
В пятницу Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договоренность по урегулированию конфликта на Украине.
