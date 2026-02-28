https://ria.ru/20260228/tramp-2077323977.html
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к США с уважением и он сам также уважает Россию. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T02:06:00+03:00
2026-02-28T02:06:00+03:00
2026-02-28T02:06:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20260227/tramp-2077293084.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США
Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США и он сам уважает ее