Трампу предложили признать ядерную реальность

Два американских авианосца прибыли в регион, Трамп заявляет о том, что этому государству нельзя позволить иметь ядерное оружие, а ее лидер "поступает неправильно" и может столкнуться с "огнем и яростью" США, которые полностью уничтожат его страну. Свежие новости про готовящийся и — увы — практически неминуемый удар Америки по Ирану? Нет, события девятилетней давности, когда американский президент пугал лидера Северной Кореи. Тогда никто никуда не ударил — и уже через год Трамп с Кимом пожимали друг другу руки, а потом встречались еще два раза. Потому что "Трамп всегда сдает назад"? Нет — потому что у Ким Чен Ына есть ядерная бомба, а аятолла Хаменеи считал, что обладание ею противоречит исламу.

КНДР и На этой неделе контраст между отношением США Ирану достиг максимальной величины — пока американцы вели отвлекающие переговоры с иранцами и подтягивали авиацию и флот, в Пхеньяне прошел съезд Трудовой партии Кореи. Всего лишь девятый за восемь десятилетий, но уже третий за менее чем 15-летний период правления Кима. На съезде Ким объявил Южную Корею "самым враждебным образованием", с которым нечего обсуждать, а если она будет "наносить ущерб безопасности" КНДР, то в ответ "будут предприняты действия, в результате которых нельзя исключать полного краха Южной Кореи". То есть маршал прямо угрожал союзнику США, стране, в которой находятся американские военные базы, причем угрожал ядерным оружием. И что, в Сеуле и в Вашингтоне возмутились?

Нет, намеченные на 9 марта совместные военные учения не отменили, но и грозить в ответ не стали — более того, южнокорейский президент Ли Чжэ Мён в ответ заявил о необходимости стремиться к диалогу и сотрудничеству с Пхеньяном, призвав "задуматься о том, способствовали ли миру на полуострове акты унижения и угрозы в сторону КНДР в прошлом". То есть американский союзник даже не пытается натравливать Вашингтон на своего противника — сравните с открытым подстрекательством ядерного Израиля , даже публично призывающего Америку к нападению на неядерный Иран. Все просто: у Кима есть бомба — и нет сомнений в том, что он способен ее применить. А пока что продолжит наращивать и развивать ядерные силы — и об этом он тоже говорил на съезде: "Наша партия твердо настроена на дальнейшее расширение и укрепление национальной ядерной мощи и полное использование своего статуса ядерной державы. Мы сосредоточимся на проектах по увеличению количества ядерного оружия и расширении ядерных оперативных средств".

Более того, Америке придется даже официально признать новый статус КНДР. Рано или поздно, но это будет сделано, а Ким предложил Трампу пойти на это уже сейчас. Выступая на съезде, он заявил, что "если США откажутся от политики конфронтации с нами, уважая нынешний статус нашей страны, то нет причин, почему мы не можем хорошо ладить с ними".

Привет Трампу — с его любимым словечком "поладить". Ким сообщил, что у него остались хорошие воспоминания о встречах с Трампом и теперь выбор за американским президентом: "Будь то мирное сосуществование или бесконечный конфликт, мы готовы ко всему, и этот выбор не зависит от нас".