Трампу предложили признать ядерную реальность

Два американских авианосца прибыли в регион, Трамп заявляет о том, что этому государству нельзя позволить иметь ядерное оружие, а ее лидер "поступает неправильно" и может столкнуться с "огнем и яростью" США, которые полностью уничтожат его страну. Свежие новости про готовящийся и — увы — практически неминуемый удар Америки по Ирану? Нет, события девятилетней давности, когда американский президент пугал лидера Северной Кореи. Тогда никто никуда не ударил — и уже через год Трамп с Кимом пожимали друг другу руки, а потом встречались еще два раза. Потому что "Трамп всегда сдает назад"? Нет — потому что у Ким Чен Ына есть ядерная бомба, а аятолла Хаменеи считал, что обладание ею противоречит исламу.
На этой неделе контраст между отношением США к КНДР и Ирану достиг максимальной величины — пока американцы вели отвлекающие переговоры с иранцами и подтягивали авиацию и флот, в Пхеньяне прошел съезд Трудовой партии Кореи. Всего лишь девятый за восемь десятилетий, но уже третий за менее чем 15-летний период правления Кима. На съезде Ким объявил Южную Корею "самым враждебным образованием", с которым нечего обсуждать, а если она будет "наносить ущерб безопасности" КНДР, то в ответ "будут предприняты действия, в результате которых нельзя исключать полного краха Южной Кореи". То есть маршал прямо угрожал союзнику США, стране, в которой находятся американские военные базы, причем угрожал ядерным оружием. И что, в Сеуле и в Вашингтоне возмутились?
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына
25 февраля, 23:06
Нет, намеченные на 9 марта совместные военные учения не отменили, но и грозить в ответ не стали — более того, южнокорейский президент Ли Чжэ Мён в ответ заявил о необходимости стремиться к диалогу и сотрудничеству с Пхеньяном, призвав "задуматься о том, способствовали ли миру на полуострове акты унижения и угрозы в сторону КНДР в прошлом". То есть американский союзник даже не пытается натравливать Вашингтон на своего противника — сравните с открытым подстрекательством ядерного Израиля, даже публично призывающего Америку к нападению на неядерный Иран. Все просто: у Кима есть бомба — и нет сомнений в том, что он способен ее применить. А пока что продолжит наращивать и развивать ядерные силы — и об этом он тоже говорил на съезде: "Наша партия твердо настроена на дальнейшее расширение и укрепление национальной ядерной мощи и полное использование своего статуса ядерной державы. Мы сосредоточимся на проектах по увеличению количества ядерного оружия и расширении ядерных оперативных средств".
Более того, Америке придется даже официально признать новый статус КНДР. Рано или поздно, но это будет сделано, а Ким предложил Трампу пойти на это уже сейчас. Выступая на съезде, он заявил, что "если США откажутся от политики конфронтации с нами, уважая нынешний статус нашей страны, то нет причин, почему мы не можем хорошо ладить с ними".
Привет Трампу — с его любимым словечком "поладить". Ким сообщил, что у него остались хорошие воспоминания о встречах с Трампом и теперь выбор за американским президентом: "Будь то мирное сосуществование или бесконечный конфликт, мы готовы ко всему, и этот выбор не зависит от нас".
Сейчас никаких переговоров между США и КНДР не идет — они не нужны Трампу и бессмысленны. От ядерной и ракетной программы Ким никогда не откажется, а к США у него есть по большому счету только одно требование: с КНДР должны быть сняты санкции, которые были наложены на нее Совбезом ООН. В свое время Россия и Китай по тактическим соображениям (взаимодействия с США) поддерживали их введение, а теперь, когда Москва и Пекин выступают за их снятие, сделать это невозможно без согласия США. Понятно, что Штаты не пойдут на это, но чем дальше, тем меньшее значение имеет международный формат санкций, потому что Москва и Пекин все активнее выстраивают альтернативные механизмы торговли и сотрудничества с Пхеньяном. Рычаг санкций становится бесполезным для США, а разыгрывать карту северокорейской ядерной угрозы Вашингтону тоже не с руки. Для давления на КНР (которое казалось уместным Трампу в ходе его первого срока) это уже бессмысленно, для запугивания Сеула и Токио тоже не особо помогает — ведь там понимают, что американцы ничего не могут сделать с Кимом. Так что остается только дождаться удобного момента для официального признания Вашингтоном ядерного статуса Пхеньяна. Это ничего не изменит в мире, но станет символически важным моментом признания американцами новой реальности. В которой их возможности уже совсем не безграничны.
Между Трампом и Зеленским теперь много общего
26 февраля, 08:00