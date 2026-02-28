Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" с Захаряном обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги
Футбол
 
22:53 28.02.2026 (обновлено: 23:14 28.02.2026)
"Реал Сосьедад" с Захаряном обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги
"Реал Сосьедад" с Захаряном обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги
"Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
спорт, чемпионат испании по футболу, карлос солер, арсен захарян, мальорка, реал сосьедад
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Карлос Солер, Арсен Захарян, Мальорка, Реал Сосьедад
"Реал Сосьедад" с Захаряном обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги

"Реал Сосьедад" с Захаряном обыграл "Мальорку" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
28 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
36‎’‎ • Карлос Солер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Пальма-де-Мальорке завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, гол забил Карлос Солер (36-я минута).
Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян впервые после травмы вошел в стартовый состав и провел на поле 63 минуты, не отметившись результативными действиями. До этого россиянин выходил на замену в матче с "Овьедо", пропустив перед этим семь встреч из-за продолжающегося дискомфорта в левой икроножной мышце.
"Реал Сосьедад" с 35 очками занимает седьмое место в таблице Ла Лиги, "Мальорка" (24 очка) проиграла четвертый матч подряд и идет 18-й.
