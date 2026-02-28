Рейтинг@Mail.ru
00:59 28.02.2026 (обновлено: 05:56 28.02.2026)
"Снайпер-амазонка" ВСУ погибла, уходя от дрона в Днепропетровской области
"Снайпер-амазонка" ВСУ погибла, уходя от дрона в Днепропетровской области
"Снайпер-амазонка" ВСУ погибла, уходя от дрона в Днепропетровской области

РИА Новости: снайпер ВСУ Васильченко погибла в ДТП в Днепропетровской области

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинская "снайпер-амазонка" Ангелина Васильченко попала в смертельное ДТП, уходя от дрона в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Васильченко была известна по кинофильму об "украинских амазонках".
"Васильченко попала 20 февраля в смертельное ДТП в Днепропетровской области, пытаясь уйти на трассе от дрона", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что женщина служила в ВСУ солдатом, имела военную специальность "снайпер". Васильченко был 31 год, она уроженка ЛНР. Участвовала в развязанной Киевом "АТО" в Донбассе.
