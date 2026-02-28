https://ria.ru/20260228/snayper-2077319931.html
"Снайпер-амазонка" ВСУ погибла, уходя от дрона в Днепропетровской области
"Снайпер-амазонка" ВСУ погибла, уходя от дрона в Днепропетровской области - РИА Новости, 28.02.2026
"Снайпер-амазонка" ВСУ погибла, уходя от дрона в Днепропетровской области
Украинская "снайпер-амазонка" Ангелина Васильченко попала в смертельное ДТП, уходя от дрона в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 28.02.2026
"Снайпер-амазонка" ВСУ погибла, уходя от дрона в Днепропетровской области
РИА Новости: снайпер ВСУ Васильченко погибла в ДТП в Днепропетровской области