На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
11:31 28.02.2026 (обновлено: 11:41 28.02.2026)
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
2026-02-28T11:31:00+03:00
2026-02-28T11:41:00+03:00
в мире
иран
израиль
хайфа
военная операция сша и израиля против ирана
© AP Photo / Leo CorreaПолицейский перекрывает доступ к пляжу после сирены воздушной тревоги в Хайфе, северный Израиль
Полицейский перекрывает доступ к пляжу после сирены воздушной тревоги в Хайфе, северный Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали во многих районах на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после пусков ракет из Ирана, следует из данных национальной системы оповещения об обстрелах.
По данным системы оповещения, сигнал тревоги сработал в сотнях населенных пунктах и городах израильского севера.
Служба командования тыла разослала населению страны сообщение с рекомендацией находиться в бомбоубежищах.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана.
