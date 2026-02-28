https://ria.ru/20260228/sireny-2077373376.html
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали во многих районах на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после пусков ракет из Ирана, следует из данных... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:31:00+03:00
2026-02-28T11:31:00+03:00
2026-02-28T11:41:00+03:00
в мире
иран
израиль
хайфа
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
хайфа
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали во многих районах на севере Израиля