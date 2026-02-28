https://ria.ru/20260228/sergej-2077474612.html
Сергея Фатеева избрали президентом Союза ММА России
Сергея Фатеева избрали президентом Союза ММА России
Сергея Фатеева избрали президентом Союза ММА России
Сергей Фатеев избран президентом Союза смешанных боевых единоборств (MMA) России, сообщается в Telegram-канале Министерства спорта РФ. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T17:29:00+03:00
2026-02-28T17:29:00+03:00
2026-02-28T18:08:00+03:00
Сергея Фатеева избрали президентом Союза ММА России
Сергей Фатеев стал президентом Союза ММА России