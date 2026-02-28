Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге пропал подросток - РИА Новости, 28.02.2026
13:54 28.02.2026
В Санкт-Петербурге пропал подросток
В Санкт-Петербурге пропал подросток - РИА Новости, 28.02.2026
В Санкт-Петербурге пропал подросток
Четырнадцатилетнего подростка ищут в Санкт-Петербурге, сообщает Поисково-спасательный отряд "Северо-Запад". РИА Новости, 28.02.2026
2026
В Санкт-Петербурге пропал подросток

Пятнадцатилетний подросток пропал в Санкт-Петербурге

Подросток у окна
Подросток у окна - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Fotolia / Jan H. Andersen
Подросток у окна. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка ищут в Санкт-Петербурге, сообщает Поисково-спасательный отряд "Северо-Запад".
"Пропал подросток... Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста", — говорится на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".
Мальчику 14 лет. С 27 февраля его местонахождение неизвестно.
Как сообщили РИА Новости и поисково-спасательном отряде "Северо-Запад", в настоящее время поиски подростка продолжаются.
"Пока не нашли. Работа ведется автономными группами", - сообщили в поисковом отряде.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
