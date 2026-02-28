В Санкт-Петербурге пропал подросток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка ищут в Санкт-Петербурге, сообщает Поисково-спасательный отряд "Северо-Запад".

"Пропал подросток... Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста", — говорится на странице отряда в соцсети "ВКонтакте".

Мальчику 14 лет. С 27 февраля его местонахождение неизвестно.

Как сообщили РИА Новости и поисково-спасательном отряде "Северо-Запад", в настоящее время поиски подростка продолжаются.