Рейтинг@Mail.ru
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:57 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rublev-2077323515.html
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае у него было большое количество возможностей, которыми он не... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T01:57:00+03:00
2026-02-28T01:57:00+03:00
теннис
спорт
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
андрей рублев
таллон грикспор
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981452059_0:77:2386:1419_1920x0_80_0_0_9f023e4d4dddbab21229bfd361881782.jpg
https://ria.ru/20260227/medvedev-2077312919.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981452059_0:0:2020:1514_1920x0_80_0_0_e3c14f0c94b505c36f3a251bcf45724b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), андрей рублев, таллон грикспор, даниил медведев
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Андрей Рублев, Таллон Грикспор, Даниил Медведев
Рублев высказался о поражении в полуфинале турнира в Дубае

Рублев заявил, что не воспользовался множеством возможностей в игре с Грикспором

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае у него было большое количество возможностей, которыми он не воспользовался.
В пятницу пятый сеяный Рублев проиграл Таллону Грикспору, который занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 5:7, 6:7 (6:8). По ходу матча нидерландец упал, после чего стал хуже передвигаться по корту.
«
"Это было совсем непросто, у меня было много возможностей, и я их не использовал. Было ясно, что он не в порядке, но он сделал все великолепно, начал рисковать по полной, и у него все получалось. Я пытался сохранять спокойствие, у меня были три брейк-пойнта в начале второго сета, и я говорил себе, что рано или поздно добьюсь своего", - приводит слова Рублева Punto de Break.
В финале Грикспор встретится с Даниилом Медведевым, который является первой ракеткой России и имеет третий номер посева на турнире.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Доволен уровнем тенниса": Даниил Медведев о турнире в Дубае
Вчера, 23:16
 
ТеннисСпортАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Андрей РублевТаллон ГрикспорДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала