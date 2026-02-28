https://ria.ru/20260228/rpl-2077497486.html
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды
Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским "Динамо" и казанским "Рубином" отложили на полчаса, сообщается в Telegram-канале футбольного... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T19:24:00+03:00
2026-02-28T19:24:00+03:00
2026-02-28T19:54:00+03:00
футбол
спорт
динамо москва
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_f200da07f2a1da86cbdb6b7436f5692a.jpg
https://ria.ru/20260228/lokomotiv-2077493162.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035932049_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cae83fbf7f368ed9919ef8e3e9b2e58e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, динамо москва, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Динамо Москва, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды
Матч РПЛ между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды