Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды
Футбол
 
19:24 28.02.2026 (обновлено: 19:54 28.02.2026)
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" отложили из-за непогоды

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским "Динамо" и казанским "Рубином" отложили на полчаса, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Махачкалы.
Матч должен пройти в субботу в Каспийске. На данный момент в городе идет снегопад.
"В связи с погодными условиями начало матча перенесено на 30 минут. Стартовый свисток - в 20:00 мск", - говорится в сообщении.
"Динамо" с 15 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ, "Рубин" (23 очка) идет седьмым.
