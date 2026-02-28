https://ria.ru/20260228/rossiya-2077531735.html
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ
Женская сборная России по футболу обыграла команду Танзании в товарищеском матче, который прошел в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T22:03:00+03:00
2026-02-28T22:03:00+03:00
2026-02-28T23:23:00+03:00
волейбол
спорт
надежда смирнова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260228/fifa-2077519323.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, надежда смирнова
Волейбол, Спорт, Надежда Смирнова
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в товарищеском матче в ОАЭ