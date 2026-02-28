Рейтинг@Mail.ru
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ
22:03 28.02.2026 (обновлено: 23:23 28.02.2026)
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ
Женская сборная России по футболу обыграла команду Танзании в товарищеском матче, который прошел в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T22:03:00+03:00
2026-02-28T23:23:00+03:00
Футболистки сборной России обыграли команду Танзании в матче в ОАЭ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Женская сборная России по футболу обыграла команду Танзании в товарищеском матче, который прошел в ОАЭ.
Встреча в Шардже завершилась со счетом 4:1, голы в составе сборной России забили Полина Юкляева (1-я минута), Надежда Смирнова (43, с пенальти; 65) и Валерия Лушникова (82).
Также в рамках тренировочного сбора в ОАЭ у россиянок запланированы матчи против команд Ганы (3 марта) и Гонконга (6 марта). Сбор завершится 7 марта.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В ФИФА высказались о проведении ЧМ в США на фоне ударов по Ирану
Вчера, 20:57
 
Волейбол Спорт Надежда Смирнова
 
