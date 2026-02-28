МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Горькое в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Горькое", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Горькое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Горькое в Запорожской области
Военные поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка и Комсомольское в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 330 боевиков, шесть ББМ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, два хранилища снарядов и материальных средств.
В свою очередь, бойцы "Севера" взяли под контроль Нескучное в Харьковской области.
Они нанесли удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Подсреднее и Печенеги, а также уничтожили до 220 украинских военных, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, хранилище боеприпасов и два склада материальных средств.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Нескучное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Нескучное в Харьковской области