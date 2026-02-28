Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут

ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания Air France расширила список направлений, рейсы по которым были отменены в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, говорится в заявлении компании.

"Авиакомпания также отменяет рейсы в и из... Дубая и Эр-Рияда на 28 февраля", - приводит заявление газета Figaro.

Кроме того, полеты в Тель-Авив и обратно будут приостановлены и в воскресенье, 1 марта.