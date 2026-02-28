Рейтинг@Mail.ru
Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/reysy-2077470575.html
Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут
Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут - РИА Новости, 28.02.2026
Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут
Авиакомпания Air France расширила список направлений, рейсы по которым были отменены в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:18:00+03:00
2026-02-28T17:18:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
air france
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143118/89/1431188909_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_6041ae7a6e6bff41915995658f70ced0.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-2077354232.html
https://ria.ru/20260228/turist-2077441589.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143118/89/1431188909_413:0:5021:3456_1920x0_80_0_0_ff97d670e6504a1bc6f106786755e02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, air france, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Air France, Военная операция США и Израиля против Ирана

Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут

© AP Photo / Francois MoriСамолет авиакомпании Air France в аэропорту "Руасси Шарль-де-Голль"
Самолет авиакомпании Air France в аэропорту Руасси Шарль-де-Голль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания Air France расширила список направлений, рейсы по которым были отменены в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, говорится в заявлении компании.
Ранее перевозчик отменил только субботние рейсы в Тель-Авив и Бейрут.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Израиль закрыл воздушное пространство
Вчера, 09:53
«
"Авиакомпания также отменяет рейсы в и из... Дубая и Эр-Рияда на 28 февраля", - приводит заявление газета Figaro.
Кроме того, полеты в Тель-Авив и обратно будут приостановлены и в воскресенье, 1 марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби
Вчера, 15:43
 
В миреСШАИранБлижний ВостокAir FranceВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала