Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут

ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания Air France расширила список направлений, рейсы по которым были отменены в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, говорится в заявлении компании.
Вчера, 09:53
«
"Авиакомпания также отменяет рейсы в и из... Дубая и Эр-Рияда на 28 февраля", - приводит заявление газета Figaro.
Кроме того, полеты в Тель-Авив и обратно будут приостановлены и в воскресенье, 1 марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.