В Южной Корее осудили реакцию МИД Сеула на баннер посольства России

СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южнокорейский политик Сон Ён Гиль раскритиковал реакцию МИД Республики Корея на баннер с надписью "Победа будет за нами", размещённый ранее на здании посольства России в Сеуле, по его мнению, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоций, заявил он РИА Новости.

Политики отметил, что и сам желает как можно более скорого завершения украинского конфликта, но это не оправдывает действия южнокорейского МИД.

"Дипломатические вопросы нельзя втягивать в сферу эмоций. К дипломатии следует подходить с точки зрения принципов и национальных интересов. Территория посольства - это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой", - заявил РИА Новости Сон Ён Гиль.

Он также отметил, что Республика Корея, например, сама может размещать на своих зарубежных дипмиссиях символы и послания, посвящённые национальной истории и государственным праздникам.

"Стоит задуматься, как бы мы это восприняли, если бы принимающая страна произвольно интерпретировала их и политизировала. Дипломатия - это также вопрос умения поставить себя на место другой стороны", - добавил политик.

Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность в связи с баннером "Победа будет за нами", вывешенным на здании посольства России Южной Корее в преддверии Дня защитника Отечества. В Сеуле интерпретировали надпись как относящуюся к украинскому конфликту и осудили ее. Посольство РФ в комментарии РИА Новости пояснило, что использование баннеров на зданиях посольств является обычной практикой, и фраза относилась к истории Великой отечественной войны на фоне Дня защитника Отечества, растяжка была призвана способствовать патриотической консолидации россиян. Баннер же сняли, как и планировалось, после окончания праздника.