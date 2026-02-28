Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее осудили реакцию МИД Сеула на баннер посольства России
07:57 28.02.2026
В Южной Корее осудили реакцию МИД Сеула на баннер посольства России
В Южной Корее осудили реакцию МИД Сеула на баннер посольства России - РИА Новости, 28.02.2026
В Южной Корее осудили реакцию МИД Сеула на баннер посольства России
Южнокорейский политик Сон Ён Гиль раскритиковал реакцию МИД Республики Корея на баннер с надписью "Победа будет за нами", размещённый ранее на здании посольства РИА Новости, 28.02.2026
в мире, россия, южная корея, ли чжэ мен, сеул
В мире, Россия, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Сеул
В Южной Корее осудили реакцию МИД Сеула на баннер посольства России

Политик Сон Ён Гиль осудил реакцию МИД Сеула на баннер посольства России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южнокорейский политик Сон Ён Гиль раскритиковал реакцию МИД Республики Корея на баннер с надписью "Победа будет за нами", размещённый ранее на здании посольства России в Сеуле, по его мнению, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоций, заявил он РИА Новости.
Политики отметил, что и сам желает как можно более скорого завершения украинского конфликта, но это не оправдывает действия южнокорейского МИД.
"Дипломатические вопросы нельзя втягивать в сферу эмоций. К дипломатии следует подходить с точки зрения принципов и национальных интересов. Территория посольства - это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой", - заявил РИА Новости Сон Ён Гиль.
Он также отметил, что Республика Корея, например, сама может размещать на своих зарубежных дипмиссиях символы и послания, посвящённые национальной истории и государственным праздникам.
"Стоит задуматься, как бы мы это восприняли, если бы принимающая страна произвольно интерпретировала их и политизировала. Дипломатия - это также вопрос умения поставить себя на место другой стороны", - добавил политик.
Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность в связи с баннером "Победа будет за нами", вывешенным на здании посольства России в Южной Корее в преддверии Дня защитника Отечества. В Сеуле интерпретировали надпись как относящуюся к украинскому конфликту и осудили ее. Посольство РФ в комментарии РИА Новости пояснило, что использование баннеров на зданиях посольств является обычной практикой, и фраза относилась к истории Великой отечественной войны на фоне Дня защитника Отечества, растяжка была призвана способствовать патриотической консолидации россиян. Баннер же сняли, как и планировалось, после окончания праздника.
Сон Ён Гиль - южнокорейский политик и государственный деятель. Ранее был мэром города Инчхон, неоднократно избирался депутатом Национального собрания Кореи. В 2017 году был послан в Россию спецпосланником, а в 2021 году возглавил Объединенную демократическую партию, но после поражения теперь президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна на прошлых выборах в 2022 году ушел с поста. В 2024 основал партию "Сосна", а в 2026 году вернулся в Объединенную демократическую партию.
В миреРоссияЮжная КореяЛи Чжэ МенСеул
 
 
