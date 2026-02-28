МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские власти "переименовали" названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев продолжает считать своими, но давно не контролирует, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на активиста по "деколонизации" Павла Островского.
Таким образом, в Донецке район Буденновский теперь, по мнению Киева, называется Богодуховским, Ворошиловский изменил название на Юзовский, а Калининский стал Калиновским.
Ранее Владимир Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это "чушью собачей".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.