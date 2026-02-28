Рейтинг@Mail.ru
Украина решила "переименовать" районы городов России - РИА Новости, 28.02.2026
17:41 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rayony-2077478266.html
Украина решила "переименовать" районы городов России
Украинские власти "переименовали" названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев продолжает считать своими, но давно не контролирует,...
Украина решила "переименовать" районы городов России

На Украине решили "переименовать" районы Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские власти "переименовали" названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев продолжает считать своими, но давно не контролирует, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на активиста по "деколонизации" Павла Островского.
"Сегодня поменяли названия 15 районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки", — написал он.
Таким образом, в Донецке район Буденновский теперь, по мнению Киева, называется Богодуховским, Ворошиловский изменил название на Юзовский, а Калининский стал Калиновским.
Ранее Владимир Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это "чушью собачей".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
