Украина решила "переименовать" районы городов России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские власти "переименовали" названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев продолжает считать своими, но давно не контролирует, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на активиста по "деколонизации" Павла Островского.