КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов
19:20 28.02.2026 (обновлено: 21:31 28.02.2026)
КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов
КСИР Ирана перекрыл Ормузский пролив, заявил бригадный генерал формирования Ибрагим Джабари. РИА Новости, 28.02.2026
Пробки в Тегеране. Иранцы массово покидают город
Иранцы эвакуируются из-за нападения США и Израиля
Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 фев — РИА Новости. КСИР Ирана перекрыл Ормузский пролив, заявил бригадный генерал формирования Ибрагим Джабари.
"Закрытие Ормузского залива выполняется сейчас силами КСИР из-за агрессии в отношении Ирана", — сказал он в эфире телеканала Al-Mayadeen.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Ранее в субботу агентство Reuters передавало, что суда получают сообщения о запрете прохода через против. О получении подобных уведомлений сообщало и британское управление морских торговых операций при ВМС, однако подтвердить эту информацию там не смогли.
Как заявил РИА Новости источник в правительстве Турции, им таких сигналов пока не поступало, действия будут предпринимать в зависимости от развития событий.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

Дым на месте удара по Тегерану

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9
© AP Photo

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9
© Getty Images

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
