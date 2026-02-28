https://ria.ru/20260228/podrostok-2077450160.html
В Петербурге нашли пропавшего подростка
Четырнадцатилетнего подростка, пропавшего 27 февраля в Санкт-Петербурге, нашли, сообщил поисково-спасательный отряд "Северо-Запад". РИА Новости, 28.02.2026
