Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нашли пропавшего подростка - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/podrostok-2077450160.html
В Петербурге нашли пропавшего подростка
В Петербурге нашли пропавшего подростка - РИА Новости, 28.02.2026
В Петербурге нашли пропавшего подростка
Четырнадцатилетнего подростка, пропавшего 27 февраля в Санкт-Петербурге, нашли, сообщил поисково-спасательный отряд "Северо-Запад". РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:10:00+03:00
2026-02-28T16:10:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047124419_0:47:3166:1828_1920x0_80_0_0_22160d3cc9b4fb154fcd754bae167f9a.jpg
https://ria.ru/20260224/rebenok-2076299516.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047124419_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_0622b63efc2e1b16e6a4c81720d11fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге нашли пропавшего подростка

В Петербурге нашли пропавшего четырнадцатилетнего подростка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка, пропавшего 27 февраля в Санкт-Петербурге, нашли, сообщил поисково-спасательный отряд "Северо-Запад".
Ранее сообщалось, что в Петербурге ищут 14-летнего подростка. Его местонахождение было неизвестно с 27 февраля. В поисковом отряде сообщали РИА Новости, что поиски велись автономными группами.
"Найден. Жив", - сообщается на странице поискового отряда в соцсети "ВКонтакте".
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В "Лизе Алерт" рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи
24 февраля, 03:39
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала