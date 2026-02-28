Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 28.02.2026
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 400 военных ВСУ, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении министерства.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Светлое, Святогоровка, Гришино Донецкой Народной Республики и Подгавриловка в Днепропетровской области, уточнило МО.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - отметило Минобороны.
