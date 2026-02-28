Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 400 военных ВСУ, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении министерства.
Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Светлое, Святогоровка, Гришино Донецкой Народной Республики и Подгавриловка в Днепропетровской области, уточнило МО.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - отметило Минобороны.
