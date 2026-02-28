Премию Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге разделят между спасателями

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премия имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Санкт-Петербурге составит 3 миллиона рублей и будет поровну разделена между всеми спасателями, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.