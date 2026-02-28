Рейтинг@Mail.ru
Премию Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге разделят между спасателями
22:02 28.02.2026
Премию Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге разделят между спасателями
Премию Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге разделят между спасателями

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премия имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Санкт-Петербурге составит 3 миллиона рублей и будет поровну разделена между всеми спасателями, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Ребенок выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Петербурге в среду. В квартире в тот момент находились его мать и брат, мать вышла в туалет, а брат играл в компьютерные игры. Прохожие увидели ребенка в окне, растянули куртку и поймали его. Мальчик госпитализирован.
«
"Изначально я хотела вручить по миллиону двум медсестрам, но в процессе выяснилось, что спасателей было больше. Премия Тиграна дается хорошим людям, поэтому я решила выделить 3 миллиона, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми. Низкий вам поклон", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, две воспитательницы из Бугуруслана, а также семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе.
