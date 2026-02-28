УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары США и Израиля по Ирану, призывает к сдержанности и возвращению к переговорам.

"Я осуждаю сегодняшние военные удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории Ирана , а также последующие ответные удары Ирана. Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители", - говорится в его заявлении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Согласно Тюрку, чтобы предотвратить "ужасные последствия для мирного населения", сторонам необходимо вернуться за стол переговоров.

"Я призываю к сдержанности и настоятельно прошу все стороны проявить благоразумие, снизить напряженность и вернуться за стол переговоров, где они всего несколько часов назад активно искали решение", - заявил он.