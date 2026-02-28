Рейтинг@Mail.ru
УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 28.02.2026 (обновлено: 16:20 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/oon-2077427255.html
УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану
УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары США и Израиля по Ирану, призывает к сдержанности и возвращению к переговорам. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:59:00+03:00
2026-02-28T16:20:00+03:00
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071311184_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e43fd00bcd1a69f13a70f3d02d126ca3.jpg
https://ria.ru/20260228/turtsiya-2077428994.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071311184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11451c47d33acf23810571f5c98d015a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, в мире
Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, В мире
УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану

УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану и призвал к сдержанности

© REUTERS / Mike SegarЛоготип ООН
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Логотип ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары США и Израиля по Ирану, призывает к сдержанности и возвращению к переговорам.
"Я осуждаю сегодняшние военные удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории Ирана, а также последующие ответные удары Ирана. Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители", - говорится в его заявлении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
Согласно Тюрку, чтобы предотвратить "ужасные последствия для мирного населения", сторонам необходимо вернуться за стол переговоров.
"Я призываю к сдержанности и настоятельно прошу все стороны проявить благоразумие, снизить напряженность и вернуться за стол переговоров, где они всего несколько часов назад активно искали решение", - заявил он.
По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое " неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Посольство Турции в Тегеране призвало граждан соблюдать меры безопасности
Вчера, 15:05
 
ИранООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала