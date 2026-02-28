https://ria.ru/20260228/oon-2077427255.html
УВКПЧ ООН осудил удары по Ирану
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары США и Израиля по Ирану, призывает к сдержанности и возвращению к переговорам. РИА Новости, 28.02.2026
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что осуждает удары США и Израиля по Ирану, призывает к сдержанности и возвращению к переговорам.
"Я осуждаю сегодняшние военные удары Израиля
и Соединенных Штатов Америки по территории Ирана
, а также последующие ответные удары Ирана. Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители", - говорится в его заявлении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН
по правам человека (УВКПЧ ООН).
Согласно Тюрку, чтобы предотвратить "ужасные последствия для мирного населения", сторонам необходимо вернуться за стол переговоров.
"Я призываю к сдержанности и настоятельно прошу все стороны проявить благоразумие, снизить напряженность и вернуться за стол переговоров, где они всего несколько часов назад активно искали решение", - заявил он.
По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое " неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока".
США
и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>