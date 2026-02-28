Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/nyt-2077338293.html
СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай
СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставку партии оружия Тайваню, оцениваемую в приблизительно 13 миллиардов долларов, в преддверии... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T07:43:00+03:00
2026-02-28T07:43:00+03:00
в мире
сша
тайвань
китай
дональд трамп
си цзиньпин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20260224/tajvan-2076475447.html
https://ria.ru/20260214/kitaj-2074370103.html
сша
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, китай, дональд трамп, си цзиньпин, министерство обороны сша
В мире, США, Тайвань, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Министерство обороны США
СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай

NYT: США отложили поставку оружия Тайваню из-за встречи Трампа и Си Цзиньпина

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставку партии оружия Тайваню, оцениваемую в приблизительно 13 миллиардов долларов, в преддверии встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источник в администрации США.
В декабре Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ
24 февраля, 17:38
"Чиновники администрации сообщили некоторым участникам одобрения сделки, что Белый дом приказал агентствам не продвигаться вперед, чтобы обеспечить успешную встречу Трампа и Си (Цзиньпина - ред.)", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает со ссылкой на чиновника, что общая сумма сделки США и Тайваня составляет около 13 миллиардов долларов.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И
14 февраля, 12:41
 
В миреСШАТайваньКитайДональд ТрампСи ЦзиньпинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала