Рейтинг@Mail.ru
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 28.02.2026 (обновлено: 19:42 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/mid-2077437992.html
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главами МИД семи стран, в том числе Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Катара, для деэскалации на Ближнем... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:30:00+03:00
2026-02-28T19:42:00+03:00
в мире
турция
иран
ирак
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5880f03cff1a6b12fb36b929d3fe0be3.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077428141.html
турция
иран
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_f672430a4961817f1350c11673a682a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, иран, ирак, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Ирак, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке

Фидан провел переговоры с главами МИД 7 стран для деэскалации на Ближнем Востоке

© Фото представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главами МИД семи стран, в том числе Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Катара, для деэскалации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (28 февраля) телефонные переговоры с министрами иностранных дел Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Катара, Сирии, Египта и Индонезии", - сообщил собеседник агентства.
В ходе переговоров были обсуждены текущие события в регионе и рассмотрены меры, которые могут быть приняты для деэскалации ситуации.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Закончится катастрофой". Нападение на Иран вызвало панику во Франции
Вчера, 15:02
 
В миреТурцияИранИракХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала