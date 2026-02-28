https://ria.ru/20260228/mid-2077437992.html
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главами МИД семи стран, в том числе Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Катара, для деэскалации на Ближнем... РИА Новости, 28.02.2026
Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке
Фидан провел переговоры с главами МИД 7 стран для деэскалации на Ближнем Востоке