МИД России выступил с заявлением об агрессии США и Израиля
14:12 28.02.2026
МИД России выступил с заявлением об агрессии США и Израиля
МИД России выступил с заявлением об агрессии США и Израиля
Агрессия США и Израиля была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства, заявили в МИД России. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:12:00+03:00
2026-02-28T14:12:00+03:00
в мире
сша
израиль
россия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, сша, израиль, россия, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Россия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД России выступил с заявлением об агрессии США и Израиля

МИД РФ: агрессия США и Израиля была спланированной военной акцией

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Агрессия США и Израиля была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства, заявили в МИД России.
"Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", — говорится в официальном комментарии российского дипломатического ведомства.
В мире
 
 
