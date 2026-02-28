Рейтинг@Mail.ru
Заявление Мерца о России вызвало внезапную реакцию в Германии
11:17 28.02.2026 (обновлено: 13:48 28.02.2026)
Заявление Мерца о России вызвало внезапную реакцию в Германии
Заявление Мерца о России вызвало внезапную реакцию в Германии
Читатели Die Welt активно обсуждают слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны. РИА Новости, 28.02.2026
Заявление Мерца о России вызвало внезапную реакцию в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны.
«
"Мерц буквально спонсор и пресс-секретарь Зеленского в одном лице, делающий это в ущерб своему же народу", — пожаловался Frank H.
"Договариваться о мире никогда не бесполезно, Мерц. Какой же он ужасный выбор для поста канцлера", — отметил Langzeitstudent.
"Не нравится мне канцлер, не осознающий, что происходит. Заставь уже комика сдаться, это, возможно, единственный способ покончить с этим бардаком", — призвал Ingo B.
«
"Мерц ведет себя неразумно. Будучи канцлером, он должен хвататься за любую возможность ради достижения мира", — подчеркнул Ulrich H.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине. Она напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет "доходов от замороженных, как она сказала, а на самом деле украденных российских активов".
