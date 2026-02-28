https://ria.ru/20260228/merts-2077331418.html
В Германии рассказали, что случилось с Мерцем в Китае
В Германии рассказали, что случилось с Мерцем в Китае
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику, пишет журнал Spiegel. РИА Новости, 28.02.2026
В Германии рассказали, что случилось с Мерцем в Китае
Spiegel: Мерц в ходе визита в Китай резко смягчил радикальную риторику