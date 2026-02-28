Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали, что случилось с Мерцем в Китае
04:58 28.02.2026 (обновлено: 06:58 28.02.2026)
В Германии рассказали, что случилось с Мерцем в Китае
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику, пишет журнал Spiegel. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, китай, германия, фридрих мерц, си цзиньпин
В мире, Китай, Германия, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику, пишет журнал Spiegel.
"То, что можно было услышать, звучало робко", — говорится в материале.
Мерц выдвинул дерзкое требование к России
Мерц выдвинул дерзкое требование к России
01:15
Как пишет издание, за несколько недель до поездки Мерц отличился целым рядом резких заявлений в адрес Пекина, но на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином говорил исключительно о сотрудничестве и необходимости поддержания хороших отношений.
Глава немецкого парламента также уклонился от привычных ему слов об украинском конфликте и полностью поддержал точку зрения принимающей стороны о необходимости поиска путей для мирного урегулирования.
Канцлер ФРГ прибыл в Китай с официальным визитом 25 февраля. Его сопровождала внушительная делегация из представителей бизнеса.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российской армии — это именно принуждение к мирному решению.
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
26 февраля, 16:52
 
В миреКитайГерманияФридрих МерцСи Цзиньпин
 
 
